Murales di Maupal ai tempi del Coronavirus, Tom & Jerry con la mascherina

L'artista Maupal realizza un nuovo murales a Roma che raffigura Tom & Jerry ai tempi del coronavirus: l'opera è in omaggio a Gene Deitch.

Un nuovo murales, raffigurante Tom & Jerry, ad abbellire la Città Eterna. I personaggi nell’opera dello street artist Mauro Pallotta, in arte Maupal, mantengono le distanze di sicurezza e indossano le mascherine. Viene spontaneo chiedersi se hanno in tasca l’autocertificazione.

L’omaggio di Maupal a Gene Deitch

L’artista ha voluto rendere omaggio all’illustratore e animatore recentemente scomparso Gene Deitch, celebre per il suo lavoro su Braccio di Ferro e il duo comico Tom & Jerry. Nel murales, il gatto e il topo – storici nemici – indossano le mascherine e osservano la distanza di sicurezza, col topo Jerry che ammonisce: “un metro!!!”

LEGGI ANCHE >> Street Art Roma: le foto dei più bei murales della capitale

Il murales di Tom & Jerry si trova a Borgo Pio. Non essendo possibile – per la maggior parte di noi – vederlo dal vivo, Maupal ha pubblicato una foto della sua ultima fatica, spiegando il significato dietro l’immagine. Il pensiero dell’artista si rivolge ai più deboli, che si stanno ritrovando schiacciati dalla pandemia, e auspica che da questa esperienza tutti noi potremo trarre insegnamento e migliorare come esseri umani. Ecco cosa ha scritto:

Con un omaggio all’appena scomparso regista Gene Deitch, ho voluto sottolineare una nostra futura abitudine. L’abitudine che acquisiremo, sarà quella di mantenere le distanze e usare le mascherine, che all’apparenza potrà sembrare rivolta solo ed esclusivamente ad una precauzione di ordine sanitario, ma in realtà, questa distanza fisica, che diventerà sinonimo di rispetto verso se stessi e verso il prossimo, col passar del tempo includerà anche una nuova forma di rispetto a livello mentale e umano. Sarà più complicato per il più forte, sormontare il più debole, in ogni senso ed in ogni circostanza. Questo credo, questo spero