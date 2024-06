Arte nei vagoni della metro, una Roma post-apocalittica e colonne sventrate al Colosseo: le mostre più sorprendenti che offre la capitale

Roma si conferma realtà viva, vivace e prolifica per l’arte e con l’estate alle porte, tante sono le mostre che cittadini, turisti e semplici appassionati possono visitare, anche senza sapere di farlo, tanto sono originali i luoghi scelti per le esposizioni attuali.

Un esempio? Mind The Earth è una mostra itinerante di Yourban 2030 e Irae Edition, curata da Angelo Cricchi e Valeria Ribaldi. L’Arte sui sedili, i soffitti e le pareti dei vagoni della Linea A della metro di Roma racconta l’ambiente e il suo grido d’aiuto, le nuove prospettive degli artisti coinvolti nel progetto immersivo: fino a ottobre i vagoni della metro arancione della Capitale, infatti, si trasformano in galleria d’arte per romani e turisti tra immagini, suoni e parole degli artisti di IRAE.

Mostre a Roma: dove vivere esperienze artistiche sorprendenti

E ancora: immaginate una Roma post-apocalittica, visualizzando scenari futuribili, una città così realistica da sembrare vera ma sempre con il tocco onirico dell’Intelligenza Artificiale Generativa. È Futurome, una mostra fotografica realizzata con immagini interamente generate artificialmente in esposizione presso il Teatro India durante le settimane di svolgimento dello “Youth Fest”, il festival multidisciplinare prodotto da Dominio Pubblico in programma dal 25 giugno al 14 luglio 2024.

Leggi anche: — ROMA, COSÌ, PUOI ANDARE GRATIS A TEATRO E ALL’APERTO

Fino al 30 settembre, poi, tre luoghi iconici della Capitale ospitano la mostra diffusa di Park Eun Sun “Colonne Infinite” per celebrare i 140 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Corea. Lo scultore coreano, apprezzatissimo a livello internazionale, vuole operare una riflessione che lega Oriente e Occidente, passato e contemporaneità, ferite e rinascita in 5 monumentali colonne bicromiche alte fino a 14 metri disposte tra Piazza Bocca della Verità, il Parco Archeologico del Colosseo e il Circo Massimo.

Un ultimo evento di grande rilievo per gli appassionati d’arte è l’inaugurazione dell’Estate al MAXXI con la presentazione di Oltretutto di Danilo Bucchi: il nuovo progetto curato da Achille Benito Oliva sarà presentato durante un appuntamento unico dallo stile espositivo non convenzionale tra immagini in movimento e suono che vedrà trasformati gli spazi del piazzale del MAXXI.

Oltretutto è un libro d’artista che esplora il linguaggio del ritratto attraverso fotografie e disegni, superando i confini della ricerca artistica e coinvolgendo il fruitore in un gioco di rimandi intimo e universale.