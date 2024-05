L’Associazione Culturale Arte PerOGGI presenta la mostra-concorso dal titolo “Reminiscenze Future “ presso la suggestiva sede dell’ Ex Cartiera Latina, all’interno del Parco Regionale dell’Appia Antica, con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del comune di ROMA.

Promossa dalla storica Bottega d’Arte della Ditta “G.Poggi – Belle arti dal 1825”, la manifestazione rinnova il proprio impegno nell’ambito della cultura e dell’arte con la nuova edizione del concorso per artisti Arte Per Oggi anche per il 2024. Il tema della edizione 2024 è “Rimembranze future”. Come nel caso delle altre edizioni, il tema si pone quale stimolo a proporre visioni personali e originali in relazione al nostro tempo. Il premio si propone di promuovere i giovani artisti e artisti non professionisti, offendo loro una occasione di visibilità e un canale per spazio espositivo. La mostra, a cura di Simonetta De Cubellis e Maria Cristina Cadolini, promuove quest’anno la partecipazione di 44 giovani artisti.

La mostra concorso ArtePerOggi ha conquistato spazio e prestigio nell’arco degli anni, accogliendo nelle proprie giurie professori di Belle Arti e galleristi, il critico Duccio Trombadori e artisti del calibro di Mimmo Paladino e Alfredo Pirri, per poter al meglio valutare ogni aspetto delle opere partecipanti.

La mostra avrà luogo presso la suggestiva sede dell’“Ex Cartiera Latina”, sede dell’Ente Regionale Parco dell’Appia Antica sita in Via Appia Antica, 42 – 00179 Roma – dal 04 Maggio al 12 Maggio 2024 Orario: 10.30-18.30

La premiazione si svolgerà sabato 11 Maggio 2024 ore 16.00 presso i locali della “Ex Cartiera Latina”, sede dell’Ente Regionale Parco dell’Appia Antica sita in Via Appia Antica, 42

Ingresso libero

Ingresso(solo pedonale): Via Appia Antica 42

Parcheggio interno (posti limitati): Via Appia Antica 50

Contatti di riferimento:

Ass.Cult. ArtePerOGGI – arteperoggi@poggi1825.it

Curatrice evento Simonetta De Cubellis

Ditta G.Poggi www.poggi1825.it