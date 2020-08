Migliori cappuccini a Roma: ecco i bar e i caffè dove fare una colazione indimenticabile

Ecco dove trovare 4 cappuccini più buoni della Capitale

Nella cultura italiana e, quindi, romana la colazione è costituita da una bevanda calda, come caffè, tè o cappuccino, e qualcosa di dolce, come cornetti o biscotti.

Ma soprattutto se si è fuori casa, in un bar, tradizionalmente bevande come il cappuccino devono essere rigorosamente bevuti da seduti, con calma, in compagnia o da soli.

Infatti le grandi catene che incitano a bere un caffè lungo, di corsa, in un bicchiere di cartone, si allontanano dall’idea classica dell’inizio giornata di un romano.

Quindi ecco dove gustarsi un ottimo cappuccino in una location perfetta a Roma.

Nei pressi del Pantheon questa caffetteria è celebre per le sue miscele preparate con l’acqua di un antico acquedotto. Il cappuccino, servito in una tazza grande, è degno di nota per il suo colore, per la sua schiuma delicata e, certamente, per il suo sapore. Da provare non solo una volta.

Piazza di Sant’Eustachio, 82, Roma

Tel:06 68802048

Locale intimo ed accogliente dal gusto Liberty, situato in zona Prati. Il cappuccino così come il caffè è il favorito di molti romani e non. Questo bar era inoltre il preferito di Trilussa . Certamente se ci si trova in zona è da assaggiare. Tra le sua specialità anche il caffè al cioccolato.

Via Fabio Massimo 80/A

Tel: 06 3211580

Bar simbolo della zona Parioli, dagli interni in legno, ottone e vetro. Cappuccino servito in eleganti tazze di porcellana. Ottimo il caffè così come i cornetti. Una delle migliori colazioni di Roma.

Viale dei Parioli, 16

Tel: 06 808 2348

Locale piccolo dalle vetrine invitanti, situato nel cuore di Trastevere. Il bar per le sue miscele usa il “doppiometodo” ovvero un corpo formato da una macchina manuale modificata, una pompa napoletana manuale e un blocco a pompa volumetrica. Cappuccino dal gusto indimenticabile ed unico.

Piazza Benedetto Cairoli 16

Tel: 06 8916 5330