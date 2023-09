Il 1° ottobre a Roma arriva il live action role-play ispirato a Eternal sunshine of the spotless mind di Michel Gondry, al cinema di Terry Gilliam e a Messaggi da Elsewhere di Jason Segel.

Avete mai pensato di partecipare ad un larp (Live Action Role-Play)? Il 1 ottobre a Roma, grazie al progetto Metropolitan, potreste farlo. Di cosa si tratta? Di un gioco di ruolo, dal vivo, a metà strada fra gioco e teatro con attori professionisti che affiancano i giocatori: 5 stazioni della metropolitana romana diventano il set di un’avventura ispirata a Eternal sunshine of the spotless mind (Se mi lasci ti cancello) di Michel Gondry, al cinema di Terry Gilliam e a Messaggi da Elsewhere di Jason Segel.

Un bizzarro annuncio di lavoro porta un gruppo di perfetti sconosciuti ad affrontare una serie di prove surreali predisposte in luoghi prossimi alle fermate della linea C della Metropolitana di Roma. Riusciranno a svelare cosa si nasconde dietro le misteriose Sunshine Inc. e Sunset Corp? Certamente scopriranno qualcosa in più su loro stessi.

L’appuntamento è il 1 ottobre 2023, davanti alle stazioni della metro C Stazione Malatesta, Stazione Mirti, Stazione Torre Maura, Stazione Torre Angela, Stazione Giardinetti: per partecipare bisogna iscriversi e compilare un form di adesione sul sito; gli iscritti riceveranno un questionario per costruire il proprio personaggio.

I partecipanti, divisi in sei gruppi, partiranno da davanti alle stazioni della Metro C indicate e inizierà così la loro avventura, prendendo parte a un imprevedibile teatro cittadino, lontano dai grandi palchi istituzionali, ma vicino ai luoghi della quotidianità.

Metropolitan, uno dei primi larp a Roma

Metropolitan è uno dei primi larp pervasivi ad essere organizzato nella città di Roma: un format che intende portare il teatro, il gioco e l’arte nel territorio dei quartieri, coinvolgendo tutti coloro vogliano farne parte e portando momenti di cultura, bellezza e partecipazione nei luoghi “altri” della capitale, lontano da grandi teatri e istituzioni.

“Ricordate il “facciamo finta che…” a cui giocavamo da bambini?” spiega il creatore di Metropolitan, Umberto Francia “il larp è più coinvolgente di un film o di un romanzo, perché tutti i partecipanti ne sono al tempo stesso protagonisti e spettatori. È l’esperienza immersiva definitiva: la storia è immaginaria, ma le emozioni sono reali”.

Per partecipare a Metropolitan è necessario compilare il form di adesione presente al link bit.ly/IscrizioniMetropolitan o scrivere e45.social@gmail.com.

L’attività richiede la presenza dalle 11:00 alle 19:00. Partenza da Stazione Malatesta (P.za Roberto Malatesta, 53), Stazione Mirti (P.zza Mirti), Stazione Torre Maura (Via Walter Tobagi, incrocio Via Casilina), Stazione Torre Angela (Via Cristofano Robetta snc), Stazione Giardinetti (Via della Fattoria di Torre Nova, 3).

Per saperne di più: www.e45.it/metropolitan, www.eryados.com/metropolitan

Per informazioni e domande: e45.social@gmail.com

Metropolitan è un progetto di E45, realizzato in collaborazione con Eryados e La Città Ideale. Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE