I mezzi di trasporto a Roma lasciano desiderare soprattutto per quanto riguarda la Metro B e gli orari spesso sbagliati: ecco il motivo

Roma è una delle città più caotiche per quanto riguarda la gestione dei mezzi di trasporto. In particolare si parla spesso dei tempi di attesa lunghissimi relativi alla Metro B. Non solo, a volte gli orari riportati sul display non corrispondono alla realtà. Il motivo di tale errore è stato spiegato dal direttivo operativo Atac.

Perché gli orari della metro B a Roma sono sbagliati?

Viste le frequenti segnalazioni da parte di utenti al personale Atac riguardo agli orari sbagliati della Metro B riportati sul display a Roma, il direttore operativo Paolo Carrillo, nel corso di una riunione della Commissione capitolina sulla Mobilità presieduta da Giovanni Zannola, Partito democratico, ha spiegato il motivo.

Carrillo ha riferito che il sistema dei tempi di attesa è stato costruito facendo riferimento al posizionamento del treno. Dunque, se il mezzo è fermo alla stazione Bologna, il programma stima indicativamente il tempo di percorrenza del tratto che il treno deve fare raggiungere la stazione successiva.

Ciò che spesso accade è che vengono prolungati i cosiddetti tempi in cui i passeggeri salgono e scendono dai mezzi. Il treno, infatti, potrebbe fermarsi più tempo del previsto in una stazione ma questo aspetto non viene percepito dal sistema.

“Come effetto del congestionamento negli orari di punta, può accadere che il tempo di incarrozzamento alle fermate sia prolungato e questo determina uno sfasamento tra i tempi indicati sul display e l’arrivo effettivo dei treni. – ha aggiunto il direttore Paolo Carrillo – Stiamo facendo una serie di controlli per capire se è possibile fare delle modifiche al sistema per dare informazioni più accurate all’utenza”.

Progetti futuri Atac

A causa delle manutenzioni dei treni i tempi di di attesa alle fermate della Metro B sono molto lunghi. I mezzi in servizio oggi sono 16 ma l’obiettivo di Atac è quello di arrivare a 21 treni operativi entro il 2024. Inoltre, è previsto l’acquisto di nuovi treni, il primo dovrebbe arrivare a fine 2024 ma entrerà in servizio in primavera 2025. Si attendono altri aggiornamenti.

FOTO: SHUTTERSTOCK