Luglio 2023 sta portando ondate di calore in tutta Italia, compresa Roma, dove si registrano temperature da bollino rosso.

Temperature da record in tutto il mondo

Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti. Per rendersene conto basta dare uno sguardo a ciò che ci circonda, alle bellezze naturali sempre più minacciate dalle temperature elevate. In Messico, ad esempio, il bacino idrico di Cerro Prieto si è prosciugato nel giro di meno di dieci anni, così come il ghiacciaio Pyeto in Canada, negli ultimi vent’anni, ha accelerato il suo processo di scioglimento.

Altri esempi sono forniti dalla Cina, dove il lago Poyang, a causa della siccità si è quasi completamente prosciugato, o, tornando in Europa, nella riserva dell’Alto Rabagao in Portogallo, notevolmente ridotta negli ultimi 10 anni.

Ma se non si vuole volgere lo sguardo tanto lontano, anche se si dovrebbe, basta registrare le temperature toccate nelle ultime settimane in Italia. I dati ci dicono che il 2022 è stato l’anno più caldo di sempre per l’Italia, la settimana dal 3 al 9 luglio di quest’anno è stata la più calda mai registrata finora, battendo anche il record del 2016.

Tornando a guardare ciò che succede nella capitale, sono le ondate di caldo a preoccupare i cittadini e i turisti. Il weekend che va dal 13 al 16 luglio è già stato messo sotto osservazione dalle istituzioni. Infatti, il dipartimento di epidemiologia servizio sanitario della Regione Lazio ha emesso un bollettino rosso per le ondate di calore e le temperature previste in quei giorni.

Si tratta di ondate di calore di livello tre, con temperature molto pericolose per gli anziani e i bambini. Più si prolungano, maggiore è la loro pericolosità. Un’ondata di calore di livello tre, infatti, indica una condizione d’emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone.

Quando finirà?

La premessa è che disagi di questo genere sono legati al cambiamento climatico e che quindi risulta difficile stabilire “la fine” di un fenomeno del genere. Non bisognerebbe aspettare silenziosamente la fine delle alte temperature, ma lavorare ogni giorno per far sì che questo fenomeno diminuisca.

Detto questo, per quanto riguarda la città di Roma, le temperature dovrebbero dare una tregua alla capitale a partire dal 20 luglio. Non vuol dire che arriverà il fresco, ovviamente, ma è previsto un calo.