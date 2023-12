Roma si colora di festa e porta il Natale tra le piazze e le stradine più belle della città! In tutta la Capitale si potranno osservare luminarie e decorazioni di ogni tipo, che rendono questo mese invernale molto più caloroso.

Le tappe da non perdere

A partire da via Condotti fino a piazza di Spagna, passando per tutto il centro di Roma. Sono da ammirare, passeggiando nella città eterna per godersi ancora di più l’atmosfera natalizia. Stiamo parlando delle luminarie a diamante firmate Renault accompagnate da negozi ricoperti da luci. Non solo, sono state installate anche le luminarie a piazza San Lorenzo in Lucina, vicino a via del Corso, dove un albero di Natale si illumina di viola.

Le luminarie dell’albero di Natale di Piazza Venezia

Foto Shutterstock – immagine a scopo solo rappresentativo

Quest’anno, una novità che ha destato non poche incomprensioni è la scelta di spostare il tradizionale albero di Natale di Roma da piazza Venezia a Piazza del Popolo.

L’annuncio ufficiale è stato dato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che si occuperà personalmente di accendere le luminarie dell’albero l’8 dicembre. Quindi, per la prima volta in tanti anni, l’albero di Piazza Venezia non rappresenterà una tappa fissa della stagione natalizia romana. Per godere dello spettacolo luminoso bisognerà fare una passeggiata fino a Piazza del Popolo.

Da non perdere l’albero di Natale del Papa installato in piazza San Pietro il 23 novembre 2023. L’albero, che misura quasi 30 metri, sarà decorato con luci e una “tela” composta da oltre 7.000 stelle alpine essiccate, creando un effetto simile a una nevicata. L’accensione è prevista per il 9 dicembre.

Queste sono solo alcuni delle tappe che vi consigliamo di visitare per farvi coinvolgere dalle magiche luminarie che ricoprono la Capitale.