Nuovo locale a Roma in zona San Pietro: il Classico Bistrot offre un’esperienza “all day long” dalla colazione alla cena.

In uno dei quartieri più suggestivi di Roma, a due passi dalla maestosità di San Pietro, si apre uno spazio unico e avvolgente: il “Classico Bistrot“, nuovo locale della zona. Varcarne la soglia significa abbandonare il frastuono della quotidianità per immergersi in un ambiente familiare e raffinato, dove il tempo sembra sospeso e le lancette dell’orologio si fermano per regalare agli ospiti dei momenti di puro piacere e relax.

Classico Bistrot: il nuovo locale in zona San Pietro a Roma

Situato in Via della Giuliana, questo nuovo locale in zona San Pietro è un bistrot che si propone come un’esperienza “all day long“, in grado di accompagnare i suoi ospiti dalla colazione fino alla sera, offrendo un’esperienza culinaria pensata per ogni momento della giornata. I soci fondatori, Gianrico Sivori e Georgiana lacramioara Tudorache, hanno impreziosito ogni angolo del locale con il loro tocco distintivo, rendendo ogni dettaglio un’espressione autentica della loro passione.

Già dall’ingresso, si percepisce un’atmosfera accogliente e familiare, accentuata dai fiori freschi disposti con cura su ogni tavolo, selezionati attentamente in base alla stagione. La cura dei dettagli non si ferma qui: la scelta della musica di sottofondo segue il ritmo della giornata, donando un tocco di armonia che accompagna i clienti nel loro percorso culinario. Durante il pranzo, la musica si fa rilassante, creando un ambiente che invita al piacere e alla condivisione.

La parete del locale è adornata da quadri che raccontano una storia affettuosa: sono opere dello ‘Zio Armando‘, zio di Gianrico Sivori e ispirazione dietro il Classico Bistrot. Quello di aprire un locale era il suo sogno, e oggi il bistrot è un omaggio tangibile a questo spirito intraprendente, alle radici della tradizione.

Classico Bistrot: il menù colazione, pranzo e cena e i panettoni artigianali

Il menù del pranzo e della cena di Classico Bistro è un viaggio attraverso i sapori della memoria, con piatti che evocano la cucina di casa e le polpette indimenticabili dello Zio Armando. La passione per la gastronomia si riflette anche nella colazione, con prodotti artigianali di alta qualità, dai cornetti fragranti ai biscotti al cioccolato, dalla crostata ricotta e visciole alla polacca, un dolce tipico di Aversa in grado di deliziare il palato come pochi altri prodotti.

Con il Natale alle porte, il Classico Bistrot si prepara ad accogliere i clienti anche durante le festività, rimanendo aperto a pranzo sia il 24 che il 25 dicembre. Tra le anticipazioni, spicca lo spettacolare panettone artigianale, già disponibile per le ordinazioni, che promette di essere un regalo gustoso e di qualità in vista delle feste natalizie.

Il Classico Bistrot non è solo un luogo dove mangiare, ma un vero e proprio rifugio gastronomico in grado di catturare i sensi e il cuore, dove il passato si fonde con il presente in un abbraccio caloroso di tradizione e innovazione. Un’esperienza culinaria che si trasforma in un viaggio attraverso il tempo, dove ogni piatto è un tassello di memoria e ogni particolare racconta una storia di passione e amore per la buona cucina.

I contatti del Classico Bistrot

Classico Bistrot

Via della Giuliana,3 – Roma

Tel: 06.86294982

www.classicobistrot.com

Email: classicobistrot@gmail.com

Facebook: Classico Bistrot Prati

Instagram: classicobistrot

Photo Credits: @Funweek Roma