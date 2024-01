Parte il 26 gennaio la rassegna letterario-musicale che vedrà salire sul palco del Palladium, fra gli altri, Tiziano Scarpa, Raiz, Flo, Rita Charbonnier e Giancarlo De Cataldo.

Parole e note, musica e riflessione, spettacolo e dialoghi: tra queste dicotomie si muove Le parole non bastano, format letterale-musicale giunto alla sua terza edizione, c

he porterà sul palco del Teatro Palladium grandi autori come Tiziano Scarpa, Raiz, Flo, Rita Charbonnier e Giancarlo De Cataldo.

Lo spazio di Garbatella si trasformerà, a partire dal 26 gennaio 2024, in un palcoscenico letterario e musicale d’eccellenza. Le parole non bastano, a cura di Luca Aversano e Mariolina Venezia, porterà “in scena” romanzi e opere di fiction dove protagoniste sono le sette note, testi esemplari di questo rapporto d’elezione fra letteratura e musica, con i musicisti che eseguono i brani musicali dei quali si parla, e alcuni brani letterari letti da attori o dagli autori stessi.

Le parole non bastano, il programma

Ad aprire la terza edizione di “Le parole non bastano” il 26 gennaio sarà Gennaro della Volpe – in arte Raiz – a partire da Il bacio di Brianna (Mondadori 2021).

Il 2 febbraio protagonista sarà Giancarlo De Cataldo con il suo romanzo Colpo di Ritorno (Einaudi 2023);, mentre il 9 febbraio spazio a FLO e a La canzone che ti devo (Coppola Editore 2023).

Il 16 febbraio sarà la volta di Rita Charbonnier a partire dal suo romanzo L’amante di Chopin (Marcos y Marcos 2023) con Caterina Scotti al pianoforte. A chiudere “Le parole non bastano” 2024, il 23 febbraio, sarà l’ospite d’eccellenza Tiziano Scarpa con Stabat Mater (Einaudi 2008), vincitore del Premio Strega nel 2009.

In questi cinque appuntamenti, autrici e autori si incontreranno con esperti e docenti di letteratura, accompagnati da alcuni moderatori d’eccezione. John Vignola con Raiz, Ugo Barbara con Giancarlo de Cataldo, Ennio Speranza con Rita Charbonnier, Jacopo Pellegrini con Tiziano Scarpa. I libri in dialogo parlano di compositori, strumenti, storie e generi musicali. Attraverso approfondimenti, reading musicali, esecuzioni dal vivo e parole, muovendosi tra la lettura e l’esecuzione di brani scelti, si amplificherà la forza delle immagini e delle emozioni richiamate dalle pagine scritte.

“La rassegna Le parole non bastano nasce dal piacere di far dialogare la letteratura con la musica, brani recitati, brani musicali, riflessioni, per portare i racconti e le emozioni fuori dalla pagina scritta” spiega Mariolina Venezia.