Regione Lazio, Buoni libro per tutti gli under30 con LAZIO YOUth CARD

Un buono per l'acquisto dei libri per ogni Under-30 della Regione Lazio grazie all'iniziativa Lazio YOUth Card

A partire da oggi, 24 marzo 2022, per la Giornata Nazionale per la Promozione della Lettura, Regione Lazio ha stanziato 100mila euro in buoni libri in una rete di librerie indipendenti per tutti gli Under-30 con Lazio YOUth Card.

Per i possessori di Lazio YOUth Card, Regione Lazio rinnova la possibilit´di accedere al buono per l’acquisto dei libri. Photo Credits: Comunicazione GenerAzioni Giovani via HF4

Lazio YOUth Card: il buono per l’acquisto dei libri per i giovani dai 14 ai 30 anni

Regione Lazio ha annunciato il rilancio dell’iniziativa buoni libro con Lazio YOUth Card. La formula, già proposta con successo nel 2021, è stata uno dei contributi che hanno portato la carta ad essere premiata come miglior card giovani d’Europa per due anni consecutivi.

Ogni ragazzo di etá compresa tra i 14 e i 30 anni residente nella Regione Lazio potrà usufruire di un buono libro da 10 euro utilizzabile tramite l’App Lazio YOUth Card presso una delle librerie indipendenti aderenti all’iniziativa.

Si tratta di un intervento volto a creare una rete sul territorio, nonché a promuovere la cultura per i piú giovani. Tramite la carta di Regione Lazio, gli Under-30 possono giá andare gratis al cinema il martedì e uk mercoledì, assistere a spettacoli al Teatro dell’Opera e all’Auditorium, viaggiare nel Lazio d’estate e fare esperienze sul territorio.

“Vogliamo aiutare i nostri ragazzi ad innamorarsi della lettura perché leggere è fondamentale per la crescita e lo sviluppo di ognuno di noi – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – Oggi per i giovani, che sono sottoposti ad una quantità infinita di informazioni spesso immediate e velocissime trasmesse dalle nuove tecnologie, un libro diventa un mezzo importantissimo per poter ancora sognare, approfondire e risvegliare i loro interessi e sogni più intimi, accrescendo peraltro anche il proprio bagaglio culturale”.

Photo Credits: Luca Perazzolo, Comunicazione GenerAzioni Giovani via HF4