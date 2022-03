Cerveteri, proiezione del videoclip Mi Dici il Tuo nome realizzato dagli under35

Cerveteri: il 26 marzo sarà presentato il videoclip di "Mi dici il tuo nome", parte del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili di Regione Lazio

Gli Under35 del Comune di Cerveteri presentano Mi Dici il tuo Nome, un videoclip realizzato nell’ambito di VitaminaG – programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù.

Mi dici il tuo nome: a Cerveteri il Videoclip degli Under35

Un’operazione di community building, un progetto di ricerca del contatto e della condivisione con l’altro da sé, un modo di vivere il corpo, giocarci, esplorarlo e metterlo in comunicazione. Sabato 26 marzo alle ore 17.00 presso la Sala Ruspoli del numero 12 di Piazza Santa Maria a Cerveteri sarà riprodotto Mi Dici il Tuo Nome, il videoclip artistico e divulgativo realizzato da ragazze e ragazzi tra i 14 e i 20 anni.

Il videoclip in questione ha come tema principale l’inclusione e la diversità, in un percorso di conoscenza basato sulla condivisione. A partecipare al progetto è anche il gruppo di laboratorio teatrale Margot Theatre. La costruzione di esercizi fisici, di creazione di esperienza e di presa di conoscenza della comunità di questo lavoro riescono a dar vita ad un nuovo punto di vista, alla base di un nuovo rapporto tra sé stessi e gli altri.

Tutto questo è stato promosso nell’ambito di VitaminaG, parte del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù.

Photo Credits: Margot Theatre via Comunicazione GenerAzioni Giovani