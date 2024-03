Stiamo parlando del lago Bolsena, il lago con una superficie pari a 113.5 chilometri formatosi nel corso di vari millenni in seguito alle eruzioni del sistema vulcanico dei Monti Volsini.

Shutterstock

Questo lago si distingue per la sua natura incontaminata che offre un habitat ideale per una ricca varietà di specie animali come la tinca, il luccio, il cefalo, le anguille, il gambero di fiume e il granchio d’acqua. Le sue acque sono anche un crocevia per numerosi volatili, tra cui i fistoni turchi, le folaghe, le morette, gli aironi e le garzette.

I pescatori non a caso sono soliti frequentare queste acque, da cui sono abituati ad attingere per bere durante la navigazione e per cuocere la tipica “sbroscia” . Una deliziosa zuppa di pesce che i pescatori preparavano con i pesci del luogo e l’acqua del lago, direttamente nella loro capanna, sulla spiaggia.

LEGGI ANCHE: — Non solo Bolsena e Bracciano: i laghi del Lazio per una gita fuori porta

Con la possibilità di fare il bagno in tranquillità, questo posto è perfetto per addentrarsi in un panorama mozzafiato dove rilassarsi tra le sue dolci acque in compagnia della fauna e delle persone del luogo.

Bolsena e le isole del lago

Il lago ospita due isole, l’Isola Bisentina e l’Isola Martana. La prima, più celebre, è accessibile tramite un battello da Capodimonte. Entrambe le isole offrono la possibilità di esplorare antiche chiese, conventi e templi, arricchendo la propria esperienza anche da un punto di vista culturale.

Shutterstock

Si aggiunge ovviamente Bolsena da cui ha origine il nome del lago.

Una città di storia, arte e cultura dove è possibile trovare numerosi alberghi, trattorie e ristoranti prestigiosi, oltre che diverse attrattive monumentali religiose e storiche. Dalle pittoresche vie del centro storico ai ricchi siti archeologici, musei, catacombe paleocristiane e la maestosa Basilica di Santa Cristina.

Come raggiungerlo

Partendo da Roma, il Lago di Bolsena è facilmente raggiungibile tramite l’Autostrada del Sole A1, la strada statale Aurelia SS 1 e la strada statale Cassia SS 2.

Non resta che avventurarsi verso questo specchio d’acqua incantevole, un luogo dove storia, cultura e natura si fondono perfettamente, invitando visitatori da ogni dove a scoprire le sue meraviglie e a godere della sua tranquillità e bellezza.