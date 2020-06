Laghetto di San Benedetto: un paradiso caraibico a due passi da Roma

I Caraibi si trovano a pochi chilometri da Roma. Ecco il posto paradisiaco da visitare almeno una volta nella vita

Chi l’ha detto che per visitare luoghi da sogno bisogna necessariamente affrontare lunghi viaggi? Spesso basta fare una gira fuori porta e a pochi passi da casa imbattersi in un angolo di paradiso che non aspetta altro che essere scoperto. Come il Laghetto di San Benedetto, pronto a stupire i fortunati avventori con tutta la sua spettacolare magia.

Il Laghetto di San Benedetto, a due passi da Roma

Non ci sono le palme e la spiaggia di sabbia bianca, ma l’atmosfera che accoglie i visitatori del Laghetto di San Benedetto ha quel tocco di esotico che gli è valso il soprannome di Caraibi del Lazio.

Merito dell’acqua cristallina, di color verde smeraldo alimentata da una piccola cascata – nel Lazio ce ne sono diverse – che nasce dal fiume Aniene: invita a tuffarsi anche se è freddissima. Un vero toccasana nella afose giornate estive!

Tutto intorno una fitta vegetazione, in cui spiccano alti salici, pioppi, noccioli, e tante suggestive rocce ricoperte da muschi.

Dove si trova quest’angolo di paradiso

Questo luogo incantevole, ancora sconosciuto al turismo di massa, si trova a pochi passi da Roma e sorge nel comune di Subiaco, tra i monti Simbruini.

Qui, proprio sotto al monastero di San Benedetto, l’imperatore Nerone fece realizzare tre laghi artificiali, intorno alla sua residenza, della quale oggi restano solo i ruderi. Dei cosiddetti Simbruina Stagna, oggi ne resta solo uno, il Laghetto di San Benedetto, appunto.

Partendo proprio dai resti dell’antica villa romana, si arriva in questo angolo incantato, che lascia senza fiato. Chi ha avuto la fortuna di visitarlo racconta di uno scenario quasi onirico, fatto di odori e colori che rapiscono lo sguardo e solleticano l’immaginazione.

Insomma, se volete un assaggio dei Caraibi senza allontanarvi da Roma, il Laghetto di San Benedetto è quello che fa per voi.