La migliore carbonara a Roma, ecco dove mangiarla

La carbonara a Roma è un must! Per i romani, saperla preparare secondo tradizione è fondamentale. La ricetta originale non può assolutamente essere modificata. Chi viene in visita nella Capitale, invece, dovrebbe assolutamente provarla! Dove si può gustare al meglio questo piatto tipico? Ecco qualche suggerimento!

Pasta alla carbonara: il piatto preferito del romano D.O.C

Gli ingredienti per un buon condimento alla carbonara sono – e sempre saranno: uova, pepe, guanciale e pecorino. Sul tipo di pasta ci son pochi dubbi: spaghetti o rigatoni. Qualcuno contempla anche la possibilità delle fettuccine alla carbonara: nonostante non aderisca al piatto tradizionale, questa minima eccezione di solito è tollerata. Guai a chi osasse scambiare guanciale e pecorino con pancetta e parmigiano o grana. L’onta, per un romano D.O.C., sarebbe intollerabile.

Chi viene in visita nella Capitale, invece, dovrebbe assolutamente provarla! Ma dove? Ecco qualche gustoso suggerimento!

La carbonara a Roma: dove si può gustare questo piatto tipico?

Sarebbe davvero un’impresa troppo ardua stilare l’elenco dei migliori ristoranti dove mangiare la carbonara a Roma. Possiamo però fare una veloce panoramica che contempli tutti i gusti. Eh sì perchè, nonostante il fervore dei più tradizionalisti, la carbonara ormai ha raggiunto una notevole fama. Questo implica che molti chef abbiano deciso di omaggiare questo piatto tipico attraverso una rivisitazione. Chi ricerca la tradizione deve porre attenzione alla scelta del ristorante. Perciò prima di sedersi a tavola, meglio controllare se si è entrati in un’osteria o in un ristorante gourmet.

Quali sono i ristoranti dove mangiare una carbonara tradizionale?

Partiamo dalla Trattoria Perilli in Via Marmorata: la fa da padrona a Testaccio dal 1911, servendo abbondanti piatti di rigatoni alla carbonara. Sul web si vocifera che la loro sia la migliore carbonara a Roma, in assoluto. Provare per credere!

Gli altri pretendenti al titolo, Armando al Pantheon (Salita dei Crescenzi, 31 – Pantheon) e Osteria Angelino (Via Capo d’Africa, 6 – Monti), sapranno però difendersi. Una delle caratteristiche che accomuna questi tre ristoranti è la conduzione familiare, quindi non preoccupatevi: la carbonara ce l’hanno nel sangue.

Carbonare gourmet e stellate: alcuni suggerimenti

Se siete già cultori della carbonara, potrete riscoprire il suo gusto attraverso gli omaggi stellati di Heinz Beck (La Pergola – fagottelli di carbonara), di Antonello Colonna (Open Colonna – negativo di carbonara) e Massimo Viglietti (Achilli al Parlamento –l’antipasto di carbonara).

Se cercate una “carbonara fantasia”, provate il bistrot Eggs (Trastevere): con un menù totalmente dedicato all’uovo e ingredienti di prima scelta, propone le più fantasiose variazioni sulla ricetta della carbonara. Le altre paste alla carbonara gourmet da non perdere sono alla Trattoria Pennestri (Ostiense) e al Ristorante L’Arcangelo (Castel Sant’Angelo).