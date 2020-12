La Fornarina festeggia con gusto e passione in vista del Natale 2020, proponendo nuovi prodotti che sapranno conquistare anche i palati più esigenti.

La Fornarina: la passione di Luciana e Cristiano

Tradizionale o in golosissime versioni, panettone e pandoro non possono mancare nella lista della spesa delle festività natalizie. Sceglierli in base ai propri gusti o secondo le preferenze di chi li riceverà in dono è un ottimo punto di partenza, ma per essere sicuri di non sbagliare, sarebbe importante non rinunciare all’artigianalità.

La preparazione secondo tradizione e l’accurata selezione degli ingredienti dovrebbero essere sempre fattori dirimenti quando si acquistano questi dolci tipici del Natale. Ma non basta: la passione delle mani che impastano e infornano rende il prodotto ancora più prelibato.

Lo sanno bene Luciana Cavaliere e Cristiano Spurio, anima e cuore de La Fornarina, un angolo di fragranza e dolcezza nel cuore della Garbatella, dove dal 1989 si sfornano non solo cose buone, ma anche genuine e preparate con amore. E dove anche per il Natale 2020 si sfornano novità golose, tutte da gustare, in tema di panettoni e dolci di Natale!

I nuovi panettoni La Fornarina del Natale 2020

Nel laboratorio de La Fornarina si lavora a ritmo serrato ogni giorno per portare sul bancone pane fragrante e gustosi manicaretti dolci e salati. Un impegno quotidiano che va avanti da trentun’anni e che non viene certamente a mancare durante il periodo natalizio, quando oltre a pizze, cornetti e pasticcini di ogni sorta, gli affezionati clienti possono scegliere anche tra diverse varianti di panettone.

Oltre al panettone classico con uvetta e arancia candita è possibile farsi cullare dalla dolcezza dei Golosoni. Questi ultimi propongono l’impasto del panettone senza uvetta né canditi, fatto lievitare in uno stampo più basso e poi farcito con una crema spalmabile. C’è il Pistacchioso (con crema al pistacchio), Amore Nero (con crema al fondente e frollino al cacao) e Noccioloso (con crema alla nocciola e wafer croccante).

Il Pandoro de La Fornarina

Che sia quello classico o una delle squisite varianti, il pandoro de La Fornarina non delude, merito delle materie prime utilizzate, tutte di alta qualità, freschissime e, gran parte delle quali, a Km zero.

Quello tradizionale si caratterizza per l’impasto morbido e leggero, frutto di una sapiente preparazione con farina di tipo 0, burro fresco di panna centrifugata, uova locali freschissime di allevamento a terra. Si tratta di un prodotto straordinario, soffice come non mai e burroso al punto giusto, che col suo giallo lucente è una gioia per gli occhi prima che per il palato!

La Fornarina lo propone anche in alcune varianti, tagliato a fette e farcito con Crema al Mascarpone , Nocciolata o Ricotta e Visciole.



Gli altri prodotti de La Fornarina: dal pangiallo al torrone morbido

Non solo pandoro e panettoni: per il Natale 2020 La Fornarina propone anche altri prodotti della tradizione, come il Pangiallo, i biscotti di Natale e il torrone morbido.

Tipico della tradizione romana, il Pangiallo è un gustosissimo dolce a base di miele, frutta secca, uva passa e cioccolato. Un prodotto che farà la gioia di chi lo conosce e lo ama da sempre, ma anche di chi lo scopre per la prima volta.

La Fornarina propone anche degli ottimi Biscotti di Natale decorati con un velo di pasta di zucchero, creando forme e personaggi di Natale molto carini che possono essere anche appesi all’albero… per la gioia dei più piccoli (e non solo).

Infine, come dimenticarsi del Torrone Morbido preparato con mandorle, zucchero, albumi e miele. La Fornarina lo propone anche in due meravigliose varianti al pistacchio o al gusto molto natalizio di mela e cannella. E per chi ama il cioccolato, ci sono due squisite novità semi-morbide: il bacio fondente e il gianduiotto.

Insomma, tutti prodotti che vincono la sfida dell’assaggio e che garantiscono un figurone con amici e parenti.

Il costo dei pandori e dei panettoni de La Fornarina varia dai 23 euro ai 35 euro al chilo. Potete decidere di acquistarlo direttamente in sede, oppure potete optare di farlo recapitare al domicilio grazie al servizio di delivery proposto dal forno romano.

Info e Contatti

La Fornarina

Piazza Oderico da Pordenone 4, 00145 Roma

Tel. 06 5110133

Email: info@la-fornarina.com

Visita il sito e la pagina Facebook

