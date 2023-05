Il Circo Ideale, Dialoghi Sinfonici, Music Market Box e Opera Taxi sono solo l’inizio della lunga estate di La Città Ideale

E’ diventata ormai una bella abitudine per tutti i romani che trascorrono l’estate in città: nella Città Ideale, per la precisione, quella messa in scena da Fabio Morgan e che trasforma ancora una volta le periferie cittadine in palcoscenici inediti per dare spazio a musica, arte e spensieratezza.

Il festival diffuso, che in 7 anni ha coinvolto oltre 70.000 spettatori con 280 appuntamenti proposti, torna dall’8 giugno 2023: stavolta saranno di scena le vie di Tor Pignattara, Centocelle e Pigneto, Villa De Santis e i banchi del mercato rionale di Viale della Primavera e del Casilino 23, con nuovi format e nuove sorprese.

La Città Ideale, il programma

Andiamoli a vedere in dettaglio: l’8 giugno si inizia con il Music Market Box, al Mercato Insieme di Centocelle, dalle 10.30 alle 12.30. Si tratta di un format originale ideato da La Città Ideale e Francesco Leineri, che vede i vari commercianti del mercato in possesso di una serie di gettoni-canzone per i propri clienti, che potranno spenderli al Music Market Box, un un grande juke-box dal vivo che presenterà un ricco repertorio musicale, tra tradizione e innovazione. Lo spettacolo sarà in replica al 16 giugno sempre a Centocelle, poi il 22 e il 28 giugno, negli stessi orari, si sposterà al Mercato Casilino 23.

L’11 giugno a Villa De Santis, ore 20, si parla di musica classica in modo inedito, ironico ma di grande spessore: sarà il Maestro Germani Neri a dirigere I Dialoghi Sinfonici – Classici quotidiani, un incontro dialogante con il pubblico che parte dalla presenza radicata della musica classica nella vita quotidiana (suonerie dei cellulari, accensione del computer, pubblicità) e si snoda in un viaggio fra le ragioni culturali e storiche sottostanti a ogni singolo brano, attraverso un vero e proprio percorso narrativo alla portata di tutti.

Dal 22 giugno assistiamo ad un altro grande ritorno, un vero cavallo di battaglia de La Città Ideale: Opera Taxi con Francesco Leineri e Clara La Licata, il format sperimentale che porta l’opera lirica tra le strade della città all’interno di un mini-van. Il 22 giugno si parte da Centocelle, si prosegue il 23 giugno al Pigneto, il 24 a Torpignattara e il 25 in una versione speciale all’interno di Villa De Sanctis.

Sempre nella location di Villa De Santis, tutti i sabati e le domeniche d’estate, dalle 18, va in scena il Circo Ideale: acrobazie, giocoleria, clownerie, spettacoli per famiglie. Il sabato dalle 17 vengono riproposti i laboratori per piccoli aspiranti circensi e intrattenimento intelligente e sostenibile.

Questi appuntamenti sono solo l’inizio della lunga estate di La Città Ideale: sono in arrivo, infatti, per l’intera stagione 2023, nuovi format e incursioni artistiche che accompagneranno la città fino all’autunno.