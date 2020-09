A Roma Termini appare un manifesto che sul web viene additato come sessista: perchè? Ecco cosa ha fatto indignare coloro che l'hanno visto

A Roma Termini un manifesto sessista fa la sua comparsa e il web non ci sta. Si tratta di due cartelloni appartenenti alla stessa campagna, giustapposti.

Nel primo, un uomo in giacca e cravatta, con accanto la frase “A Roma Termini ci passo per lavoro, mi fermo per pranzo.” Nel secondo abbiamo una donna e la scritta “A Roma Termini prendo il pranzo, poi corro a smaltirlo.”

La protesta si sta svolgendo principalmente su Twitter: sul social cinguettante, da ore gli utenti condividono e ricondividono scandalizzati la stessa foto del cartello pubblicitario incriminato.

La faccenda è stata anche segnalata ad un profilo Twitter specializzato in questo genere di “incidenti”, se vogliamo chiamarli così, che aveva già denunciato il fatto mesi fa.

Lui pranza e lavora.

Lei pranza…e corre a smaltire il pranzo.

Così ci siamo addentrati nei vari post e seguendo il filo dei commenti abbiamo capito qualcosa in più su questa vicenda.

A Termini il manifesto (sessista) che scandalizza gli utenti su Twitter

Il manifesto incriminato pubblicizza un sito intitolato grandipiccolestorie.it, in cui sono raccontate le esperienze (non sappiamo se reali o immaginarie) di alcuni avventori della stazione.

Il sito appartiene a Grandi Stazioni Retail Srl, azienda nata nel 1998 con lo scopo di gestire e riqualificare le 14 maggiori stazioni italiane – fra le quali c’è anche Termini – con i 770 punti vendita in esse. Questa pubblicità rimanda dunque all’iniziativa grandipiccolestorie #instazione

In primo luogo, ciò che ha fatto indignare la maggior parte delle persone è la rappresentazione stereotipata dei due soggetti – proposti fra l’altro insieme, così da amplificare l’effetto di distanza fra la realtà maschile e quella femminile: lui lavora, produce, e quindi ha il diritto di fermarsi per mangiare; lei che ha esclusivamente il ruolo di consumatrice, prende il pranzo a portar via e poi deve “correre a smaltire”.

Io, uomo, lavoro e faccio pranzi di lavoro. Io, donna, mangio e poi vado a smaltire il pranzo. Io uomo produco benessere e denaro. Qualsiasi il mio peso. Io donna penso ad essere in forma. Devo. Look, dress code, copy. Altro che metà del cielo, la metà di niente.

Scorrendo i commenti sembra che ogni utente abbia trovato qualcosa di diverso e disturbante in questa affissione, e così leggiamo: “Una grave istigazione alle condotte alimentari disfunzionali, come spesso accade”.

Qualcuno decreta: “Io ci vedo un management (maschile) che ritiene necessario confermare lo status quo, anche e non solo per confermare il proprio modo di essere (e di fare carriera e famiglia…)”.

C’è chi è andato a leggere tutte le storie sul sito e avverte gli altri utenti: “Nel sito ci sono altre storie. Le donne sono 4 su 12. Il lavoro e lo studio sono citati “en passant”; shopping – moda o spesa – sono appannaggio solo esclusivamente loro.”

La pubblicità che fa indignare il web: cosa c’è sul sito?

In questo momento il sito di grandipiccolestorie #instazione non è accessibile; noi siamo riusciti ad entrare utilizzando la funzione “copia cache” su google e abbiamo verificato ciò che è stato denunciato dagli utenti su Twitter.

In effetti su 12 storie, 8 sono narrate da uomini e solo 4 da donne. Di queste, una è la ragazza nel cartellone, poi abbiamo una donna in carriera, una viaggiatrice con la passione per il make-up e una fashion addicted. Le storie sono state ben riassunte in un commento di “Occhio allo Spot” su Twitter: