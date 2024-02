A Roma uno show unico che ha fatto il giro del mondo, visitando 60 paesi di 4 conti-nenti e registrando oltre 300.000 spettatori. Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, unanimemente considerati i massimi Bubbles Artist internazionali, protagonisti di 80 minuti di magia, incanto, divertimento e poesia ai limiti dell’immaginazione

Sabato 2 e domenica 3 marzo, l’Auditorium della Conciliazione di Roma ospiterà BuBBles Revolution, uno spettacolo emozionante che vi farà immergere in un mondo fantastico di bolle di sapone.

Marco Zoppi e Rolanda, due artisti di fama internazionale insigniti del prestigioso Merlin Award, vi condurranno in un viaggio indimenticabile dove la realtà si confonde con l’illusione. Le bolle di sapone, non semplici sfere evanescenti, diventano protagoniste di una storia universale, capace di risvegliare lo stupore in ognuno di noi.

Un’arte sublime che sfida l’immaginazione

Sculture di bolle, giochi di luce e colori, coreografie incantevoli: un vero e proprio trionfo di creatività.

Trasparenze, madreperle, bagliori: le bolle assumono forme e dimensioni sorprendenti, dando vita a un universo magico.

Un’esperienza unica che celebra la bellezza effimera e la gioia di sognare.

Oltre le bolle, un viaggio introspettivo

BuBBles Revolution non è solo uno spettacolo di bolle di sapone, ma un’opera d’arte che esplora le emozioni umane.

Lo stupore, protagonista indiscusso, ci riporta a una dimensione infantile di meraviglia e scoperta.

Un invito a riscoprire la magia del quotidiano e la bellezza delle piccole cose.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile

Uno spettacolo adatto a tutte le età, capace di emozionare e divertire.

Un’occasione per lasciarsi trasportare dalla fantasia e sognare ad occhi aperti.

Un tocco di magia per illuminare il vostro weekend romano

Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, giovane illusionista di nazionalità lituana, hanno proposto lo show BuBBles Revolution in quasi 60 paesi di 4 continenti calcando, tra gli altri, i palcoscenici di New York, Las Vegas, Dubai, Pechino, Mosca, Parigi e Hong Kong. Un successo planetario grazie all’efficacia di uno show trasversale che incanta, sorprende e diverte un pubblico di tutte le età e che, senza parole, raggiunge gli spettatori di ogni lingua e cultura.

BIGLIETTI SCONTATI spettacolo bolle a Roma

Auditorium della Conciliazione • Via della Conciliazione, 4 • Roma

Orari botteghino: Dal Lunedì al Sabato dalle 9:30 alle 17:00 – Domenica dalle 9:30 alle 14:00

Info e approfondimenti su https://www.bubblesrevolution.com/roma

sabato 2 e domenica 3 marzo 2024

