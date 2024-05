Per festeggiare il decimo anno di attività il locale romano dedicato alla cucina di mare di qualità, realizza tre cene special con menu degustazione in compagnia di amici ristoratori.

Si prepara a celebrare dieci anni di attività Il Pescatorio, il primo all day long di mare a Roma. In occasione di questo importante compleanno, Emanuele Smimmo e Simona Bontà, proprietari del locale di via Agnelli, hanno organizzato tre cene special con menu degustazione a quattro mani, con alcuni dei loro più cari amici ristoratori.

I festeggiamenti prenderanno il via mercoledì 15 maggio con l’Osteria Fratelli Mori, per proseguire giovedì 23 maggio con Otaleg e terminare mercoledì 29 maggio con Eggs.“Tutti loro sono in primis degli amici e dei grandi professionisti, abbiamo un modo simile di concepire la ristorazione, per tutti noi è una grande passione. C’è un’alchimia che ci lega e in queste tre cene si fonderanno diversi generi per creare dei piatti divertenti, sperimentali e di qualità. Ospitare altri chef nelle nostre cucine è poi un modo per crescere e imparare sempre di più” dichiarano i proprietari de Il Pescatorio.Nella prima cena, in programma il 15 maggio, Il Pescatorio incontra Osteria Fratelli Mori, una celebre trattoria romana guidata dai fratelli Alessandro e Francesco Mori con la madre Giuliana. Per l’occasione verrà realizzato un menu di cucina romana a base di pesce, i piatti must dell’osteria Mori saranno rivisitati in una versione marinara. Per iniziare due antipasti: la Polpetta di bollito di tonno e maionese al rafano e la Trippa di baccalà.Come primo piatto verrà preparata l’Amatriciana di polpo, una rivisitazione della classica ricetta romana fatta con gli spaghetti e il polpo. Per secondo i Saltimbocca di pesce spada alla romana, un pesce che per le sue caratteristiche ben si presta a questo tipo di preparazione. Dulcis in fundo, il Maritozzo che verrà farcito con ricotta e arancia candita, un’evocazione della gustosa Ricotta di Ambrogio, un caratteristico dessert dell’Osteria dei Fratelli Mori. (Costo 60 euro a persona, bevande escluse).La seconda cena, il 23, vedrà protagonisti Il Pescatorio e Otaleg nella creazione di un menu degustazione di mare abbinato a una selezione di specialty coffee e gelato. Il locale di Monteverde del famoso gelatiere Marco Radicioni non è solo una gelateria ma anche una caffetteria specialty in cui emerge la grande passione per la selezione dei chicchi. Insieme a Radicioni, Gianni Olimpo – responsabile della caffetteria e barista esperto di specialty coffee – che per la cena da Il Pescatorio ha ideato gli abbinamenti specialty coffee forniti dalla micro roastery specialty “His Majesty The Coffee”, una tra le migliori torrefazioni in Europa.Il 23 maggio si potrà degustare lo Stecco di gelato al baccalà fritto con calice di kombucha allo speciality coffee, una bevanda nata da un’infusione a bassa temperatura di caffè Panama della finca Hartmann che contrasta la parte dolce e grassa del baccalà.A seguire il Prosciutto di tonno alletterato servito con focaccia di olio extravergine Dop Umbria Riserva Marfuga aromatizzato al caffè. Il lungo processo di infusione dell’olio evo con il caffè Colombia della finca El Diviso sprigiona sentori balsamici, una leggera piccantezza e una nota di amarezza che ben esaltano i sapori sia dell’alletterato che della focaccia. Da bere Cascara e Champagne, una bevanda a base di buccia essiccata della ciliegia di caffè estratta per infusione a freddo e unita allo champagne.La degustazione procederà con il Gelato alla cozza con crumble salato allo speciality coffee: in questo caso il caffè Kenya della Gakundu farmes dona un profumo floreale di gelsomino e una leggera acidità che sgrassa e contrasta la dolcezza del gelato dando un retrogusto che ricorda il pangrattato.Segue il Rombo con purea di patate alle erbe, fondo di pil pil con polvere di specialty coffee, cialda di patata croccante e gocce di olio extravergine di oliva allo specialty coffee. Per questo piatto è stato scelto lo specialty coffee Ethiopia Bensa che regala acidità, dolcezza e corposità. E ancora la Fregola alla crema di scampi con infusione a freddo di panna e specialty coffee Colombia Magnum Sidra, i cui aromi conferiscono alla ricetta note fruttate e rinfrescanti. Il tutto servito con un calice di Cascara e Champagne. La cena volgerà al termine con la Pastarella al caffè e infuso di fiori di caffè. La crema è fatta con Modoetia la miscela base di Otaleg, composta da tre singole origini (Brasile, India ed Etiopia), mentre l’infuso caldo è preparato con i fiori raccolti dalla pianta del caffè proveniente dalla Thailandia. (Costo 70 euro a persona, bevande specialty incluse).Il Pescatorio insieme ad Eggs, il 29 maggio il famoso ristorante che ha una proposta tutta incentrata sulle uova, proporrà un divertente menu in cui la cucina di mare si fonde con le uova in tutte le sue forme. Cinque i piatti per questa special dinner ideata da Barbara Agosti, chef di Eggs, e i proprietari de Il Pescatorio. Si comincia con la Tartare di tonno con bottarga di gallina, il tuorlo delle uova di gallina verrà marinato e grattugiato sulla tartare come se fosse una bottarga. Subito dopo un altro antipasto: una Vellutata di piselli con uovo cotto a bassa temperatura a 64° e lardo di seppia. Spazio poi alla Cacio e pepe che va al mare, spaghetti con riduzione di pecorino e aggiunta di varie uova di pesce; per secondo la Bismarck di ombrina frollata con salsa olandese e asparagi. Chiude la cena l’Ovo sodo, un uovo di cioccolato bianco con mousse allo yogurt e un finto tuorlo fatto con mousse allo yogurt bianco e cuore di mango. (Costo 60 euro a persona, bevande escluse).