Volete incontrare Pablo Berger e vedere al cinema ‘Il mio amico robot’? Con Funweek e I Wonder Pictures 10 biglietti per il Q&A.

Arriverà nelle sale italiane il 4 aprile Il mio amico robot (Robot Dreams, con I Wonder Pictures), il nuovo capolavoro animato dell’acclamato regista spagnolo Pablo Berger. Un gioiello già celebrato all’ultimo Festival di Cannes, premiato ad Annecy e ora candidato al Premio Oscar come Miglior film d’animazione.

Il mio amico robot è scritto e diretto da Berger – qui al suo esordio nel cinema di animazione in 2D – e si ispira alla omonima graphic novel di Sara Varon che racconta la favola moderna di DOG e ROBOT, una storia sull’importanza dell’amicizia e sulla sua fragilità. Per presentare la pellicola, Pablo Berger sarà in Italia per un tour di lancio. A Roma l’appuntamento è per mercoledì 27 marzo al cinema Farnese. I Wonder Pictures mette a disposizione per l’occasione 10 biglietti (validi per due persone) per i lettori di Funweek.

La serata, che inizia alle 20.30, prevede una Intro più un Q&A con il regista, moderato da Riccardo Tavani. Per richiedere l’ingresso gratuito inviare una mail a redazione@funweek.it indicando il nominativo e la propria email. I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l’inizio della proiezione.