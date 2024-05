Il Giro d’Italia in arrivo a Roma, diverse strade verranno chiuse e le linee degli autobus deviate: tutte le informazioni utili

Il Giro D’Italia tornerà a fare battere il cuore di tutti i ciclisti appassionati della Capitale che potranno godere dello spettacolo proprio nella città eterna dove saranno allestite le zone per accogliere tale evento. Infatti, Roma è la tappa finale del percorso, in programma per Domenica 26 Maggio.

Il Giro d’Italia a Roma: cosa c’è da sapere

Il percorso previsto per il Giro d’Italia prevede l’allestimento di alcuni punti della città eterna. La partenza è prevista per le 15:30 dall’Eur, con arrivo in via di San Gregorio. Si passa poi per viale Pasteur, viale dell’Astronomia, viale Beethoven, viale Europa, piazzale XXV Marzo, via Cristoforo Colombo, piazzale Cristoforo Colombo (Ostia), lungomare Lutazio Catulo, lungomare Duilio, via Cristoforo Colombo (direzione Roma), porta Ardeatina, largo Terme di Caracalla, piazzale di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio, largo di Torre Argentina, lungotevere dei Fiorentini, via della Greca, via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza di Porta Capena, viale Baccelli, viale Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali.

Saranno apportate le modifiche necessarie così da predisporre il percorso per i passanti.

Quali modifiche saranno apportate nella città eterna

Le modifiche al traffico saranno messe in atto alle 20 di Sabato 25 Maggio, con la chiusura di via del Circo Massimo nel tratto e verso viale Aventino a via della Greca.

Dalle 0:30 di Domenica 26 Maggio, invece, sarà chiusa via di San Gregorio, mentre dalle 4 sarà vietata la circolazione anche in via del Circo Massimo nel tratto e verso via della Greca a viale Aventino.

Altri eventi a Roma

Non solo il Giro d’Italia a Roma. Durante la mattinata di domenica 26 maggio sono previsti, infatti, eventi paralleli tra le 9:30 e le 14:30, che coinvolgeranno sia il Centro che l’Eur. Tra questi avrà luogo il Family Ride, una pedalata di gruppo (6,8 km) con partenza alle 11:15 da viale delle Terme di Caracalla e arrivo sotto l’arco ufficiale del Giro d’Italia in Via di San Gregorio.

FOTO: SHUTTERSTOCK