Torna lo IED Roma Design Awards, l’iniziativa che premia le idee e i progetti più innovativi sviluppati dai giovani designer della sede romana dell’Istituto Europeo di Design. Quest’anno, in occasione del 50esimo anniversario della sede, l’evento avrà una location d’eccezione, il Teatro dell’Opera di Roma, che accenderà le luci sulla cerimonia lunedì 30 ottobre alle 18.

La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, racconterà ai partecipanti venti progetti realizzati da sessanta creativi, che coprono le discipline delle arti visive, del design, della moda e della comunicazione. Sette le categorie di premiazione: Performing Arts, Visual Arts, Design, Moda, Comunicazione, Master, Tesi interdisciplinari, oltre alla menzione per uno dei Progetti Speciali, lavori extra-didattici che IED sviluppa ogni anno in partnership con aziende, istituzioni o associazioni.

Tra le novità dell’anno gli Special Prize, due riconoscimenti voluti dalla sede in occasione del suo anniversario esclusivo: il Premio alla Carriera, che sarà assegnato a Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino e fashion designer di fama mondiale, diplomato IED Roma e il Press Awards, un premio che sarà attribuito a un solo progetto da una giuria di giornalisti ed esperti di arte, moda e design.

Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco, tra aziende, associazioni e istituzioni, ma soprattutto giovani creativi e creative che con le loro storie possono ispirare il pubblico. Tra queste, la fashion designer Benedetta Bruzziches, una delle firme del lusso Made in Italy che grazie al suo brand porta in giro per il mondo la qualità artigianale del suo territorio, la social media strategist Maria Sheila Miani, oggi Talent Communication Manager per Chiara Ferragni in The Blonde Salad, giovanissima creativa che qualche anno fa studiava tra i banchi IED e che oggi lavora in uno degli uffici più famosi al mondo, e Carolina Venosi, founder di Rome is More, progetto social nato per tradurre le tipiche espressioni romanesche in un inglese maccheronico e diventato velocemente un brand di grande successo.

I sette i progetti vincitori sono stati decretati da un comitato scientifico composto da dieci professionisti del settore: sette rappresentanti del management e coordinamento didattico IED Roma (Laura Negrini, Gianfranco Bombaci, Max Giovagnoli, Alberto Iacovoni, Paola Pattacini, Lorenzo Terragna, Luigi Vernieri), la Vice Presidente di ADI-Associazione per il Disegno Industriale Antonella Andriani, la Direttrice del Dipartimento Didattica, Formazione e Promozione al Pubblico Nunzia Nigro, e il giornalista e curatore d’arte Nicolas Ballario.

A selezionare il progetto vincitore del Press Award, i giornalisti Chiara Beghelli, Gianmaria Tammaro, Elena Cattaneo, Alessia Delisi. Tra le istituzioni partner dei progetti finalisti, Roma Capitale, Vigili del Fuoco, Reggio Children, ACEA, Frosta, Legambiente.

Per assistere alla premiazione è necessario registrarsi al form presente in questa pagina .

Tutti i progetti finalisti sono su ied.it