Il Ristorante Il Riccio del Capri Palace Jumeirah e il suo Chef Salvatore Elefante arrivano a Roma all’Osteria la Segreta, con i loro iconici piatti della Dolce Vita Caprese.

Il Ristorante Il Riccio del Capri Palace Jumeirah e il suo Chef Salvatore Elefante arrivano a Roma all’Osteria la Segreta, con i loro iconici piatti della Dolce Vita Caprese.

Osteria la Segreta, nato da un’idea dell’architetto Antonio Girardi, propone un’autentica cucina campana e promuove l’arte e la cultura in pieno stile “Via Margutta”.

Proprio qui, tutti i giorni, sia a pranzo che a cena – dal 13 al 17 marzo – l’iconico “Il Riccio” di Capri approderà nell’insegna romana per portare nel cuore della capitale i celeberrimi piatti del suo Chef Salvatore Elefante.

Originario di Gragnano di Napoli e classe ’81, Salvatore Elefante vanta prestigiose esperienze professionali, dall’Hotel De Russie al Ristorante L’Olivo del Capri Palace Jumeirah (2 stelle Michelin), e interpreta una cucina autenticamente mediterranea, dove sapore e carattere ricordano agli ospiti a tavola il vero significato di “tradizione”.

Una settimana in cui immergersi nei profumi dell’isola e nei sapori dei suoi piatti tipici. Proprio lo Studio Antonio Girardi Architect ha messo a punto nel 2018 un lavoro di restyling del ristorante caprese attraverso una interpretazione in chiave moderna della tradizione isolana. Il Riccio, con una invidiabile posizione a sfioro sul mare (proprio al di sopra della famosa Grotta Azzurra), è da sempre capace di portare in tavola i gusti del Mediterraneo attraverso il suo Plateau Royal con seppie, tartufi di mare, ostriche, gamberi, ricciole e scampi. Il menu messo a punto da Chef Elefante è fatto di tradizione e autenticità, a partire dagli Spaghettoni ai Ricci di mare con cui il simbolo del mare e dell’insegna diventa protagonista indiscusso di un piatto che ha fatto la storia del locale. C’è poi l’imperdibile Stanza delle Tentazioni: tempio della pasticceria partenopea e non solo per un tripudio di colori che vedono in prima fila babà al rum, sfogliatelle e tiramisù, pastiere, biscotti e torte capresi. Tutto questo, nella seconda settimana di marzo, prenderà il largo e raggiungerà Roma per far sognare la città.

Osteria La Segreta, al contempo, omaggia la tradizione campana e della Costiera con una proposta verace, della buona cucina casalinga campana dove la qualità delle materie prime è garantita all’interno di un contesto ricercato e di design. La Segreta vuole essere un’oasi di pace e relax dove avventurarsi in un viaggio culinario degli autentici sapori campani. L’ingresso è suggestivo, con il suo imponente portone blu che lascia intravedere poco e niente, preservando così il suo micro mondo. Al suo interno lo stile e il design rispecchiano l’estro creativo dell’Architetto Antonio Girardi, capace di coniugare al meglio ospitalità di lusso e atmosfera accogliente con realizzazioni artigianali in stile coloniale ed elementi ricercati. Le pareti del locale, ricoperte in rafia, espongono opere d’arte che omaggiano la storia artistica e commerciale di Via Margutta, trasformando così Osteria La Segreta in una piccola galleria d’arte con cucina.