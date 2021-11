Hippie Market a Roma: artigianato, arti circensi, musica e cibo a Parco Labia

Apre le porte la terza edizione dell’Hippie Market di Roma: a Parco Labia. Il 20 e 21 novembre alla scoperta di artigianato, arti circensi, musica e buon cibo

L’anima alternativa di Roma pulsa forte nella periferia di Fidene con l’Hippie Market di Parco Labia, che si svolgerà il 20 e 21 novembre 2021, in una due giorni di amore incondizionato per l’artigianato, le arti circensi, la musica e il buon cibo.

L’Hippie Market di Roma si terrà a Parco Labia sabato 20 e domenica 21 novembre: un caleidoscopio di nuove scoperte e nuove dinamiche. Una magia stupefacente! Foto: Parco Labia via HF4

Hippie Market di Parco Labia: a Roma il 20 e 21 novembre

La terza edizione dell’Hippie Market di Parco Labia, a Roma, si terrà il 20 e 21 novembre 2021, in un viaggio verso zone spesso ignote, sebbene si trovino a due passi dal centro. Un colore nuovo alle periferie, in un caleidoscopio di nuove dinamiche che ci consentiranno di respirare in pieno la rinnovata magia di un market speciale in un Parco riqualificato.

Si tratta di un evento dedicato a tutti, animato da una carovana Hippie composta da Street Chef, artigiani e designer, musicisti, Street Band, ballerine, maghi, operatori olistici, dell’infanzia e scrittori.

Armonia fisica e armonia interiore si fonderanno per giungere a una nuova fase di ricerca spirituale, verso una conoscenza piena e intensa della relazione tra uomo e natura.

Il programma di riscoperta dell’Hippie Market

Partiamo dai trattamenti olistici, come la pranoterapia, la naturopatia, la riflessologia plantare, la lettura dei tarocchi, la numerologia, la lettura dell’anima, e l’aromaterapia. Sabato vivremo in pieno i trattamenti in Amaca, mentre domenica 21 alle 15.00 è previsto il bagno di Gong.

Il 20 novembre, dalle 16.00 alle 19.00 si potrà scoprire e praticare una pratica di ascolto del corpo e di risveglio dei sensi attraverso il movimento e la musica: è il Silent Waves Ecstatic, che con le cuffie di Silent Disco vi consentirà di entrare in contatto intimo con se stessi per riconnettersi alla natura.

Street-Chef al mercato hippie: 10 truckfood e tanto artigianato

Ma l’Hippie Market di Parco Labia è anche cibo: con un’esplosione di sapori portata da 10 truckfood selezionati, con 10 fantastici street-chef che offriranno delizie d’ogni tipo pronte a far esplodere anche le papille gustative più esigenti.

Tantissimi anche gli artigiani che porteranno le loro creazioni handmade e vintage, magari anche in vista del prossimo Natale. Non mancherà la cooperativa sociale “Made in Carcere”, con la quale tante donne detenute daranno nuova vita ai tessuti di scarto in un messaggio di libertà volto a dar loro una seconda opportunità

Il 20 novembre, per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sarà presente Spazio Gioco con un Ludobus: tante le attività libere per bambini e i loro genitori, tra cui spicca “Dante in gioco”, per celebrare i 700 anni dalla morte del poeta.

Il vasto programma spettacoli

Quanto agli spettacoli, la Magia la farà da padrona per tutta la due -giorni, con il Mago Andy Max Prometheus.

Sabato sera, dalle 18.30, la prima giornata si chiuderà con la street band Caracca Tamburi Itineranti e il suo repertorio carnevalesco brasiliano, basato sull’armonia delle percussioni.

Twins Project di Francesca Trezza proporrà invece un viaggio danzante tra ritmi tribali e fusioni contemporanee nella giornata di sabato, per poi passare alla danza del ventre con Rasha Nour e le Sahara’s Secrets nella giornata di domenica.

Domenica alle 12.00 l’Hippie Market di Roma a Parco Labia aprirà il sipario su Miraculous con lo spettacolo interattivo I Due Supereroi, nel quale i bambini smaschereranno Papillon, l’autore di tante malefatte. Per i più piccoli, alle 16.30, ci sarà lo spettacolo Il Gatto con gli Stivali, uno spettacolo di burattini con sorpresa finale: il gatto burattino diventerà un gatto vero!

Accompagnerà le giornate anche Paolo Rasile, one man band del progetto musicale Harp Guitar Travel.

Infine, la Shape Company chiuderà la giornata di domenica a partire dalle 17.30 con numeri di acrobazia, verticalismo e acrobalance.

foto: Parco Labia via HF4

Le presentazioni dei libri all’Hippie Market Roma

Tra i libri che verranno presentati ci sarà Io nonostante tutto, sono viva di Giovanna Pappalettera: un insieme di storie di donne forti che hanno saputo trarre dalla propria oscurità il germoglio di luce per andare avanti.

Con Aforista ormai indiscusso, Ferruccio Parrinello presenterà tre lavori editoriali che colpiranno al cuore dei lettori con insegnamenti di vita acuti, sottili e profondi.

Poi, Antichi segreti di un Maestro Guaritore: un occidentale scettico, un maestro orientale e i più grandi segreti della vita di Clint G. Rogers sarà presentato dalla traduttrice italiana Ilaria Quondomestefano, per accompagnarci nella riscoperta del sé.

Crediti: Parco Labia via HF4