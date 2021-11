Hippie Market a Parco Labia: il programma

La terza edizione dell’Hippie Market di Parco Labia, a Roma, si terrà il 20 e 21 novembre 2021, in un viaggio verso zone spesso ignote, sebbene si trovino a due passi dal centro. Un colore nuovo alle periferie, in un caleidoscopio di nuove dinamiche che ci consentiranno di respirare in pieno la rinnovata magia di un market speciale in un Parco riqualificato.

Si tratta di un evento dedicato a tutti, animato da una carovana Hippie composta da Street Chef, artigiani e designer, musicisti, Street Band, ballerine, maghi, operatori olistici, dell’infanzia e scrittori.

Armonia fisica e armonia interiore si fonderanno per giungere a una nuova fase di ricerca spirituale, verso una conoscenza piena e intensa della relazione tra uomo e natura.

Foto: Parco Labia via HF4