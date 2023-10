Il Globe Theatre di Roma di Gigi Proietti, costruito sul modello di quello londinese, rischia di non riaprire mai più e di essere demolito, nonostante le proteste.

Il Globe Theatre di Roma di Gigi Proietti, costruito sul modello di quello londinese, rischia di non riaprire mai più e di essere demolito, nonostante le proteste.

Roma, 5 stazioni della metropolitana diventano il set di un’avventura: l’imprevedibile teatro cittadino

Perché il Globe Theatre rischia la demolizione?

Il celebre Globe Theatre, nato dall’ispirazione di Gigi Proietti nel cuore di Villa Borghese a Roma, affronta un destino incerto dopo un incidente avvenuto la mattina del 22 settembre 2022. Questo iconico teatro, una fedele riproduzione del Globe Theatre di Londra, è da tempo amato degli appassionati di teatro. Ora si trova in pericolo a causa di problemi strutturali.

L’incidente che ha scosso il Globe Theatre è avvenuto alla fine di una rappresentazione diurna di “Macbeth”, a cui hanno assistito studenti delle scuole superiori. Una scala nell’anello superiore del teatro è crollata, causando il ferimento di 12 persone, tra cui 7 studenti e 5 adulti. Da quel momento, il teatro è stato messo sotto sequestro e sono state stabilite prescrizioni per il suo dissequestro.

Per riaprire il teatro è necessario ripristinare le condizioni di sicurezza, sostituendo la scala collassata e verificando la stabilità delle travi in legno. Questo richiede dei collaudi da parte di una società specializzata. Questo processo si preannuncia lungo e costoso.

Qual è il futuro del teatro?

Il futuro del Globe Theatre ora è nelle mani del Campidoglio, della Fondazione Toti e delle figlie di Gigi Proietti, che gestiscono quotidianamente la struttura. Si sta considerando la possibilità di una ricostruzione ex novo, in quanto il restauro potrebbe non garantire l’agibilità richiesta. Tuttavia, il finanziamento rappresenta un ostacolo significativo in questa direzione.

Il Comune di Roma ha stanziato 321 mila euro per l’Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, un mini teatro temporaneo. La soluzione però non può bastare non essendo a lungo termine. Una petizione intitolata “No all’abbattimento del Globe” è stata lanciata sul web, raccogliendo oltre 900 firme in breve tempo. Gli appelli per salvarlo stanno emergendo da diverse personalità, tra cui Alessandro Gassmann e Anna Foglietta.

Il destino del Globe Theatre di Gigi Proietti rimane incerto. Il web e la comunità teatrale si mobilitano per preservare questo importante luogo di cultura e arte a Roma. La sua demolizione significherebbe la perdita di un simbolo significativo per Roma e un vuoto nel panorama teatrale della città.