Papa Francesco parteciperà al Giubileo 2025 anche se sarà presente solo ad alcuni eventi che si terranno in due aree di Roma: ecco quali sono

Manca poco al Giubileo 2025 e negli ultimi giorni ha avuto luogo la dodicesima riunione della cabina di coordinamento dell’evento tanto atteso a livello internazionale e in particolare a Roma. Nella seduta appena conclusa si è parlato di un aspetto molto interessante che riguarda Papa Francesco. Il pontefice non parteciperà a tutti gli eventi previsti ma solo ad alcuni che si terranno in due zone della Capitale. Ecco dove.

A quali eventi parteciperà Papa Francesco durante il Giubileo 2025?

Papa Francesco parteciperà ad alcuni eventi che si terranno in due aree della città di Roma: il parco di Centocelle e la zona di Tor Vergata. La prima location che possono ospitare almeno 80 mila persone fino ad un massimo di oltre un milione.

La seconda zona, invece, è stata proposta per la collaborazione con il rettore dell’università di Tor Vergata. Il direttore ha messo a disposizione alcune zone dell’ateneo per il grande evento.

La riunione di ieri 6 febbraio 2024 è stata presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e vi hanno partecipato il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, il pro-prefetto del dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede, monsignor Rino Fisichella, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone, e il sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri.

In cosa consiste il nuovo protocollo del Giubileo 2025

Nel corso della seduta i presenti hanno parlato e discusso il nuovo Protocollo d’intesa sulla legalità e sicurezza. Il documento è stato firmato a fine novembre con i sindacati e le associazioni datoriali. Il sottosegretario Mantovano ha fatto riferimento soprattutto al fatto che vengano rispettate le norme di sicurezza nei cantieri.

“Oggi abbiamo audito i firmatari del Protocollo per la realizzazione degli interventi nella città di Roma per il Giubileo 2025, strumento che ha l’obiettivo di assicurare in tutti i contratti e i rapporti negoziali legati al Giubileo il rispetto di criteri di interesse pubblico, sicurezza sul lavoro, legalità e trasparenza. Ritengo che il Protocollo sia un importante risultato”. Ha spiegato il consigliere Dario Nanni, Azione, presentando il protocollo alla Commissione Capitolina.

Gli addetti ai lavori hanno messo a punto uno strumento che contribuisce a migliorare la gestione delle attività legate alla grandezza delle opere giubilari. E’ importante, tuttavia, non trascurare aspetti di prioritaria importanza come la sicurezza di chi lavora all’interno dei cantieri e la qualità dei progetti.

Inoltre, gli esperti hanno sottolineato che tale protocollo dovrà essere condiviso anche per il futuro in quanto dovrebbe essere un modello che va oltre le opere che si stanno realizzando per il Giubileo.

