La 106a edizione del Giro d’Italia, la Corsa Ciclistica più importante d’Italia – organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport – è in programma dal 6 al 28 maggio. Quest’anno, per la quinta volta nella storia della manifestazione, sarà Roma a ospitare la chiusura dell’edizione 2023 del Giro.

Nella 21a e ultima tappa infatti i ciclisti arriveranno nella Capitale il 28 maggio, dove taglieranno il traguardo fissato ai Fori Imperiali.

I corridori arriveranno a Roma dopo oltre tre settimane di estenuanti gare, distribuite su 3.448,6 chilometri e 51.300 metri di dislivello.

La gara prenderà il via il 6 maggio con la Grande Partenza, una cronometro individuale di 18,4 km lungo la costa adriatica italiana tra Fossacesia Marina e Ortona, nell’Abruzzo centrale.

Il percorso a ROMA

Partenza (ore 15.30) dall’EUR davanti al Palazzo della Civiltà Italiana. Tutta la prima parte si svolge in andata e ritorno lungo la via Cristoforo Colombo andando fino alla Fontana dello Zodiaco (Lido di Ostia) (ore 16 circa) dove comincia la risalita prima verso l’EUR e poi verso il centro dove, appena passate le Mura Ardeatine, si entra nel circuito di 17.6 km da ripetere 5 volte.

Il circuito percorre, tocca o sfiora molti dei luoghi simbolo di Roma. In successione si passa da Colosseo, Fori Imperiali, Lungo Tevere, Ara Pacis, Villa Borghese, Castel Sant’Angelo, Circo Massimo e Terme di Caracalla. Dopo Castel Sant’Angelo si percorrerà un tratto di via della Conciliazione con davanti la maestà della Basilica di San Pietro.

Ciclisticamente il circuito presenta poche difficoltà tecniche. I tratti con fondo in sampietrini sono ridotti al minimo e sono tratti in buono stato. Il passaggio di Villa Borghese presenta una salita breve, ma secca, che potrebbe alterare i valori in campo. La maggior parte delle strade sono larghe e ben pavimentate. Non ci sono tratti particolarmente impegnativi per la guida del mezzo. Da segnalare un sottopasso lungo circa 200 m prima di svoltare verso Piazzale Flaminio e la salita di Villa Borghese.

Gli ultimi chilometri sono sostanzialmente pianeggianti. Su strade larghe e rettilinee. Curve degli ultimi tre chilometri ampie. Rettilineo di arrivo di 700 m, largo 8 m fondo in “sampietrini” in leggerissima ascesa. Il giro si conclude con la passerella finale in via dei Fori Imperiali.

Domenica 28 maggio 2023

GRAN FINALE A ROMA – ventunesima e ultima tappa della corsa