Roma: la magia della Girandola torna a illuminare il cielo per la Festa dei Santi Pietro e Paolo

Questa sera, sabato 29 giugno 2024, in occasione della Festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, torna ad incantare la città lo spettacolo pirotecnico della Girandola di Castel Sant’Angelo.

LEGGI ANCHE: — Europei di calcio, maxischermi stasera per Italia-Svizzera: dove vedere la partita >

Un appuntamento suggestivo e ricco di storia che, con i suoi giochi di luce e colori, regalerà un’emozione unica a romani e turisti.

La tradizione della Girandola costituisce una delle feste più spettacolari che si svolgevano a Roma già nel XV secolo ed è stata per secoli raccontata da letterati e ritratta da artisti rimasti ammaliati dall’affascinante spettacolo.

Quest’anno la manifestazione si intreccia con la mostra storico-documentaria dal titolo La maraviglia del tempo. La Girandola e l’arte pirotecnica a Castel Sant’Angelo, esposta a Castel Sant’Angelo fino al 29 settembre 2024: un percorso nel tempo tra dipinti, stampe, manoscritti e macchine per fuochi, in un viaggio che arriva fino ai nostri giorni, con un ponte lanciato sul futuro.

Le prime notizie di spettacoli pirotecnici a Castel Sant’Angelo risalgono al XVI secolo, quando venivano organizzati in occasione di importanti ricorrenze papali. Nel corso dei secoli, la Girandola è diventata un appuntamento fisso per la Festa dei Santi Pietro e Paolo, assumendo un valore simbolico e religioso.

ORARIO Girandola Castel Sant’Angelo

Alle ore 21.30 di questa sera, il cielo sopra Castel Sant’Angelo si illuminerà con un susseguirsi di fuochi d’artificio di ogni forma e colore.

DOVE ammirare la Girandola Castel Sant’Angelo

Il luogo migliore per ammirare la Girandola è il Lungotevere, in particolare nelle zone di Tor di Nona, Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Sant’Angelo. Ma lo spettacolo sarà visibile anche da molti altri punti della città, come Piazza del Popolo, Gianicolo e Villa Borghese.

Un consiglio: per godersi al meglio lo spettacolo, è consigliabile arrivare sul posto con un certo anticipo e posizionarsi in un punto con una buona visuale.

Un evento da non perdere per tutti gli amanti della città e della magia dei fuochi d’artificio.

STRADE CHIUSE e bus deviati

Per consentire lo svolgimento della Girandola di Castel Sant’Angelo sono state disposte modifiche alla viabilità, previste strade chiuse e deviazioni e limitazioni per le linee di bus Atac.

Dalle 19.30 di sabato 29 giugno chiuso al transito veicolare il lungotevere nel tratto compreso tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Umberto.

Sempre dalle 19,30 deviate le linee 23 – 280 e n3D. I bus percorreranno corso Vittorio Emanuele II, corso Rinascimento, via Zanardelli e lungotevere Marzio saltando due fermate. Da registrare possibili rallentamenti anche per la linea di bus 982.

LEGGI ANCHE: — Cosa fare prima e dopo la Girandola di Castel Sant’Angelo >>