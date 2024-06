Tifo azzurro acceso a Roma! Gli Europei di calcio 2024 entrano nel vivo e la Nazionale italiana si prepara ad affrontare la Svizzera in un match cruciale.

A Roma sono tanti i locali e gli spazi all’aperto che hanno allestito dei maxischermi per permettere ai tifosi di vivere l’emozione della gara in compagnia.

La partita degli ottavi di finale di Euro 2024 tra Italia e Svizzera, in programma per stasera alle 18:00, non sarà trasmessa nei cinema all’aperto di Piazza della Cervelletta e Parco di Monte Ciocci come inizialmente previsto. Il motivo del cambio di programma è l’orario del match. I proiettori dei cinema, seppur potenti, non riescono a garantire una visibilità ottimale con la luce del sole ancora presente alle 18:00. Tuttavia, l’appuntamento con “Il Cinema in Piazza” non è annullato! La rassegna di cinema all’aperto continuerà regolarmente con le sue proiezioni serali, come da programma.

Per seguire la partita Italia-Svizzera, potrete sintonizzarvi sui canali RAI o DAZN, oppure recarvi in uno dei tanti bar o locali in città che trasmetteranno il match su maxischermo.

Ecco alcune delle location dove potrai tifare l’Italia stasera a Roma: