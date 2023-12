Nei pressi di Domus Aurea vi è un giardino segreto che lascia tutti a bocca aperta: Light in nature-Life di Roma, tutti i dettagli

Roma non smette mai di stupire e lasciare i turisti e i romani stessi a bocca aperta per la bellezza racchiusa in ogni attrazione. Non è un caso che la città eterna venga chiamata museo a cielo aperto che va a migliorare tutte le volte che inizia una mostra o un evento in più. Dal 14 dicembre, per esempio, nei pressi della Domus Aurea è stata installata Lights in Nature- Life, un’esperienza immersiva attraverso cui vivere un’avventura notturna unica. Scopriamo di cosa si tratta.

Lights in Nature-Life, il giardino segreto ad un passo della Domus Aurea: cos’è?

Lights in Nature – Life è un progetto Naturaleza Encendida nato a novembre 2020 a Madrid che a partire dal 14 dicembre fino al 18 febbraio 2024 sarà presente a Roma, città scelta per inaugurare l’iniziativa anche in Italia sviluppatasi grazie alla collaborazione di LetsGo Company e il partner italiano Show Bees.

Si tratta di un’esperienza immersiva che ha origine nei pressi della Domus Aurea ed ha trasformato i Giardini Brancaccio in un regno incantato di luci e suoni. L’obiettivo è quello di portare magia e consapevolezza ambientale nel cuore della città eterna. Il progetto nasce come impegno verso l’innovazione e la sostenibilità che gli ideatori promuovono attraverso i giochi di luce, volti ad educare gli spettatori che potranno vivere una serata unica e magica.

Lights in Nature-Life, cosa vedere nel giardino segreto vicino alla Domus Aurea?

In questo percorso di luci, uomo e natura si uniscono per essere guidati verso quattro aeree tematiche che rimandano ai quattro elementi fondamentali: acqua, terra, aria, fuoco.

Entrando nel vivo dell’esperienza troviamo:

Biosfera : La speranza è la protagonista grazie alla quale tutti potranno ricordare che non è mai tardi per migliorare il pianeta ma a una condizione: impegnarsi fin da subito e costantemente.

: La speranza è la protagonista grazie alla quale tutti potranno ricordare che non è mai tardi per migliorare il pianeta ma a una condizione: impegnarsi fin da subito e costantemente. Terra : il visitatore sperimenta la fragilità dell’ecosistema, capendo che gli incendi e altri fenomeni voluti dall’uomo hanno trasformato la terra da fertile a una landa desolata.

: il visitatore sperimenta la fragilità dell’ecosistema, capendo che gli incendi e altri fenomeni voluti dall’uomo hanno trasformato la terra da fertile a una landa desolata. Acqua : Un fondale marino fantastico, dove gli alberi diventano barriera corallina e il visitatore si trova all’interno di un mondo surreale dove vivono creature marine ma allo stesso tempo anche rifiuti. Tale area vuole essere uno spunto per riflettere sulla necessità di preservare i nostri oceani.

: Un fondale marino fantastico, dove gli alberi diventano barriera corallina e il visitatore si trova all’interno di un mondo surreale dove vivono creature marine ma allo stesso tempo anche rifiuti. Tale area vuole essere uno spunto per riflettere sulla necessità di preservare i nostri oceani. Aria: sinfonia degli uccellini e la magia delle libellule, ha lo scopo di fare credere che esista ancora un ambiente non contaminato per la sopravvivenza di specie vulnerabili.

Lights in Nature-Life vicino a Domus Aurea: biglietti e orari

Lights in Nature- Life è situato nei pressi della Domus Aurea, precisamente ai Giardini Brancaccio Via delle Terme di Traiano, 4 – Roma. Il costo del biglietto si aggira intorno ai 22 euro.

Dal 14 dicembre al 31/12 il primo ingresso è alle ore 16:45, dal 01/01 al 14/01 dalle ore 17:00, dal 15/01 al 21/01 dalle ore 17:15, dal 22/01 al 04/02 dalle ore 17:30, dal 05/02 fino al 18/02 dalle 17:45.

