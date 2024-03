Una location affascinante a poca distanza da Roma. Villa Aldobrandini a Frascati è una delle meraviglie del ‘500.

Una location affascinante a poca distanza da Roma. Villa Aldobrandini a Frascati è una delle meraviglie del ‘500.

LEGGI ANCHE – Un itinerario da cartolina: i punti più suggestivi per ammirare i Castelli Romani

Storia e architettura di Villa Aldobrandini

Ci troviamo nel cuore dei Castelli Romani, tra le meraviglie che decorano il territorio appena fuori da Roma. A Frascati sorge Villa Aldobrandini, un vero gioiello cinquecentesco. La villa fu commissionata dal Cardinale Pietro Aldobrandini tra il 1598 e il 1602 e da allora domina la piazza principale di Frascati, donando una vista mozzafiato sulla città e sui Castelli Romani.

L’architettura della villa fu curata dai maestri Giacomo della Porta, Carlo Maderno e Giovanni Fontana e si distingue per la sua combinazione di elementi classici e barocchi. La facciata principale e le sue logge sovrapposte con la copertura a timpano incantano per la loro simmetria. Il retro del palazzo invece ospita un ninfeo, il cosiddetto Teatro dell’Acqua.

Gli affreschi del Cavalier d’Arpino e del Domenichino si trovano all’interno e i giardini rendono la visita nella villa ancora più piacevole, in un trionfo di bellezza e suggestione.

Come raggiungerla?

Se sei a Roma si può facilmente raggiungere Villa Aldobrandini con diversi mezzi di trasporto.

In treno dalla stazione Termini parte un collegamento diretto per Frascati con una percorrenza di soli 30 minuti. In alternativa si può prendere la linea A della metropolitana in direzione Anagnina e da lì il Cotral per il centro di Frascati.

In auto basta prendere il Grande Raccordo Anulare e uscire all’altezza di Anagnina, per poi seguire via Tuscolana in direzione di Frascati.

I giardini di Villa Aldobrandini sono aperti tutto l’anno con ingresso gratuito, dalle 9:00 alle 17:30 dal lunedì al venerdì. È possibile prenotare visite guidate contattando l’ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Frascati, nei pressi della piazza centrale.

Gli interni della villa, possono essere visitati solo su prenotazione telefonica per gruppi. È necessario contattare i gestori per organizzare la visita.

Villa Aldobrandini è anche un luogo perfetto per eventi speciali come matrimoni, ricevimenti e concerti per la sua bellezza senza tempo e l’atmosfera unica.