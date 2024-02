Il Teatro Ghione, presenta, lunedì 26 febbraio, Gente Distratta…in cerca di Pino Daniele, l’interessante spettacolo della band che mette in scena un concerto dedicato al grande musicista partenopeo.

Il Teatro Ghione, presenta, lunedì 26 febbraio, Gente Distratta…in cerca di Pino Daniele. “Amando, Sognando, Crescendo” ecco uno dei versi del celebre brano di Pino Daniele, Gente Distratta, che ha ispirato il nome della band che mette in scena un concerto dedicato al grande musicista partenopeo. Di “tribute band” che omaggiano Pino Daniele ce ne sono tante e talvolta alcune di esse arrivano al punto di imitare il bluesman napoletano nell’aspetto e nella voce. I Gente Distratta non nascono con questo obiettivo e definirli una “tribute band” sarebbe davvero riduttivo.

I Gente Distratta offrono al pubblico qualcosa di diverso. Alla musica si aggiungono parole ed atmosfere che, con grande poesia, descrivono i momenti salienti della carriera di Pino e mettono in luce il genio del grande artista. Non è facile raccontare il successo di uno dei più grandi talenti musicali del nostro paese. I Gente Distratta riescono a farlo attraverso uno spettacolo musicale coinvolgente, emozionante e leggero. La ricerca musicale portata avanti dalla band sin dal 2014, raggiunge oggi una maturità eccezionale. Gli arrangiamenti dei Gente Distratta interpretano, con originalità e rispetto, il sentimento dell’eclettico “mascalzone latino”. Cantante e chitarrista delle strade di Napoli, amico di chi quelle strade le abita, narratore che ha saputo descrivere una città eterna come nessuno mai, con semplicità e sincerità, Pino Daniele ha saputo creare momenti musicali poetici, originali, poliedrici e viscerali. I Gente Distratta attraversano quelle atmosfere, ne assorbono l’energia e la restituiscono allo spettatore che diventa parte di un viaggio musicale, un viaggio di un’epoca da cui è impossibile distaccarsi.

