A Roma, da Fratelli la Bufala, si può gustare una buonissima pizza napoletana gluten-free senza rinunciare alla tradizione

In occasione della Pizza Week Rome Edition 2023, Fratelli la Bufala sfoggia un menu degustazione unico.

Fratelli la Bufala, Roma

Il famoso franchising di pizzeria napoletana ha organizzato nel ristorante di Tor di Quinto la Gluten Top Night, la serata-evento per celebrare i vent’anni di storia, emozioni e persone di Fratelli la Bufala e della sua collaborazione con 50 Top Pizza.

LEGGI ANCHE: — PIZZA WEEK A ROMA, IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI E DEI LOCALI CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA >>

Il ristorante offre un’ampia selezione di piatti, tra cui anche quelli senza glutine, adatti anche ai celiaci. Proprio le proposte gluten-free sono state al centro delle degustazioni della serata-evento.

In Italia, infatti, cresce notevolmente il consumo di alimenti senza glutine. Nonostante siano molte le persone che si privano del glutine senza una reale motivazione, sono più di 142.000 gli italiani che, affetti da celiachia, cercano costantemente un modo per gustare fuori casa i sapori della tradizione senza intaccare però la propria salute.

In merito a questa tematica, la marketing executive dei Fratelli la Bufala, Francesca Marotta, ha sottolineato l’attenzione che il famoso franchising pone sull‘inclusività alimentare.

Attraverso i laboratori dedicati esclusivamente al gluten-free, infatti, è possibile promuovere una cultura della cucina italiana a tutti.

Fratelli La Bufala, il menù della Gluten Top Night

Il menù degustazione scelto dal rinomato franchising si è articolato in un benvenuto da parte del maestro del forno Vincenzo Abbate che ha proposto un tris di bruschette realizzate con la miscela per pizza di Cinque stagioni e un impasto lievitato per ben 12 ore, per poi proseguire con la degustazione delle protagoniste della serata: le pizze.

Lo chef Vincenzo Abbate ha proposto, in omaggio alla Città Eterna, la pizza alla pala dai sapori e dalle combinazioni tipiche romane, come la classica pala ai fiori di zucca e acciughe. A seguire poi con la pizza tradizionale napoletana di Ciro Scala e con la pizza fritta realizzata da Giuseppe Lucia.

Per accompagnare e gustare le diverse pizze non sono mancate poi le birre senza glutine provenienti da birrifici artigianali di provincia campana proposte dal giornalista enogastronomico nonché fondatore di Birra Campania, Alfonso del Forno.

Questa serata-evento non solo ci ha offerto un’esperienza culinaria unica, ma ha sottolineato anche l’importanza di fornire opzioni senza glutine che siano autentiche e di alta qualità.

Con la loro attenzione verso l’inclusività alimentare, Fratelli la Bufala continua a dimostrare la loro leadership nel settore della ristorazione e il loro impegno nel soddisfare le esigenze di un’ampia varietà di clienti.