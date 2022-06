Francesco Totti: ‘mi raccomando venite tutti’. L’invito social che non si può rifiutare

Francesco Totti ha invitato tutti a partecipare alla Notte Bianca dell’Eur in programma venerdì 17 Giugno 2022. In questa occasione l’Eur verrà trasformata in un teatro a cielo aperto, come ha annunciato il vicepresidente del municipio IX Augusto Gregori.