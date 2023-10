Forte dei successi del Roma Summer Fest riprende la programmazione nelle sale interne dell’Auditorium Parco della Musica, polo di attrazione unico nel panorama internazionale per quanto riguarda concerti, spettacoli e attività culturali

Forte dei successi appena conseguiti con Roma Summer Fest, la stagione dei concerti in Cavea che quest’anno con 58 appuntamenti ha realizzato ben 170.000 spettatori (oltre 20.000 spettatori, +13% rispetto al 2022), la Fondazione Musica per Roma riprende la programmazione nelle sale interne confermandosi uno dei luoghi preferiti dai romani, un polo di attrazione unico nel panorama internazionale per quanto riguarda concerti, spettacoli e attività culturali. Nella stagione 2023 – 2024 sono molte le novità che verranno introdotte nella programmazione, a partire dalle residenze artistiche che quest’anno, oltre al Premio Oscar Nicola Piovani, vedono coinvolti altri due artisti romani, Tosca e Daniele Silvestri, che realizzeranno progetti originali pensati in diretta sinergia e con il sostegno della Fondazione Musica per Roma. Grande attesa per i concerti di Brad Mehldau, una delle voci più liriche e intime del pianoforte jazz contemporaneo che si esibirà in solo e in trio. Ancora novità per quanto concerne le collaborazioni della Fondazione Musica per Roma con altre istituzioni culturali, a partire dal nuovo progetto di Ascanio Celestini, che, in occasione di Greccio 2023 nell’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe di San Francesco, verrà coprodotto con il Comitato Greccio 2023 e con il Teatro Carcano di Milano. Altra importante collaborazione quella con il Teatro dell’Opera di Roma per la realizzazione di Cantamondo, il coro multiculturale che nasce con il doppio intento di proporre ai bambini delle scuole primarie della città di Roma un corso di formazione al canto corale e di promuovere il loro processo di integrazione con il territorio attraverso il linguaggio della musica. Infine, la Fondazione Musica per Roma rinnova la collaborazione con Daniele Cipriani per due imperdibili spettacoli di danza: Las Estrellas, Gala di Flamenco, Danza Spagnola, Escuela Bolera (28 e 29/01) e il tradizionale Les Étoiles (15, 16 e 17/03), il palcoscenico dei più importanti nomi del balletto classico. Nuovi festival si aggiungono all’importante produzione culturale della Fondazione: Città in Scena, per raccontare alcune delle più stimolanti occasioni di rigenerazione urbana a base culturale che, nelle città italiane, hanno determinato innovazione di prodotto, processo, valorizzazione, rinascita, riconversione di spazi e luoghi pubblici; Video Game Lab, il primo festival italiano dedicato ai cosiddetti applied games, ovvero simulazioni virtuali interattive della realtà che attraverso il gioco raggiungono obiettivi educativi, formativi, di marketing e di sensibilizzazione socio-culturale. Si rinnova infine la formula delle Lezioni di Rock, capitanate da Ernesto Assante e Gino Castaldo, da quest’anno rivoluzionate dalla presenza fissa della musica dal vivo dell’Auditorium Band guidata da Gigi De Rienzo.

MUSICA

La musica non si ferma mai all’Auditorium Parco della Musica: neanche il tempo di smontare il palco in cavea dove si è appena concluso il Roma Summer Fest e riprende la stagione dei grandi concerti nelle sale con una programmazione per tutti i gusti: si parte con il grande ritorno a Roma dell’ambasciatore della musica brasiliana Gilberto Gil (7/10) e si prosegue con la tappa del fortunato tour del sodalizio artistico tra Fiorella Mannoia e Danilo Rea (29.10), la prima volta in Sala Santa Cecilia di una tra le rivelazioni più recenti della musica italiana, Madame (5/11 e 23/12) e ancora in arrivo il trip hop britannico degli Archive (6/11), Asaf Avidan (7/11), Samuele Bersani (26.11), Nomadi (28/11), Fabio Concato (01/12), Aiello (5.12), Mannarino (26,27,28/12), Max Gazzè (29 e 30/12), Steve Hogarth (03/02), Jethro Tull (11/02), Giovanni Allevi (03/03), LP (12/03), Brad Mehldau solo e trio (16.03 e 06.05), Sergio Caputo (13/04) e molti altri. Grande novità di quest’anno sono le residenze artistiche che da una nel 2024 passeranno a tre: oltre a Nicola Piovani, che la Fondazione Musica per Roma continua a portare in tour in Italia e all’estero, proporranno i loro progetti originali due grandi nomi della musica italiana che non hanno bisogno di presentazioni: Tosca e Daniele Silvestri. Tosca inaugurerà il nuovo anno con il progetto Unico Concerto in 3 atti dove metterà in scena tre estratti dagli spettacoli Romana – Sto core mio. Notturno napoletano – Morabeza, tre capitoli che fanno parte della sua storia artistica e da cui estrarrà il meglio per realizzare una sola – irripetibile – grande festa. Fino a ottobre 2024 proporrà una serie di appuntamenti tutti diversi tra loro ed esclusivi, per festeggiare un viaggio artistico iniziato esattamente 30 anni fa: D’Altro Canto, progetto a tema diverso ogni volta scritto con Giorgio Cappozzo e Valentina Romano per la direzione musicale di Joe Barbieri. (04/02 – 26/04 – 31/10) e una novità assoluta dove l’artista condividerà il palco insieme – come lei stessa dice – a una delle più grandi musiciste della musica italiana per un progetto tutto al femminile (16.05).Daniele Silvestri invece presenterà “Il cantastorie recidivo” 30 concerti diversi in Sala Petrassi per festeggiare anche i suoi 30 anni di carriera. In queste occasioni, solitamente, si decide di fare un unico grande evento in cui raccogliere gli amici. Invece Silvestri ha deciso di “fare 30 volte la stessa meravigliosa cosa, nella stessa casa, l’Auditorium”.Inoltre, un focus particolare sarà dedicato nel 2024 ad uno dei più apprezzati e originali pianisti contemporanei, Brad Mehldau che presenterà più concerti nell’arco dell’anno, tra quelli già fissati quelli in solo (16/03) e in trio (06/05).Come ogni anno la programmazione è scandita dai progetti originali delle orchestre residenti: l’OPI Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna riprende i consueti appuntamenti stagionali l’Ottobrata romana (7/10), la Chiarastella (5 e 6 gennaio 2023). L’ONJGT Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani si sta rinnovando interamente nel suo originale organico composto da nuove leve della musica improvvisata. Continuano le lezioni e i concerti dei più piccoli appartenenti alla Jazz Campus, l’organico diretto da Massimo Nunzi coadiuvato da Silvia Manco, Cristiana Polegri, Stefano Coccia e Matteo Bultrini che vanta già partecipazioni in importanti festival internazionali come Umbria Jazz, Maggio Musicale Fiorentino, Roma Jazz Festival, Una Striscia di Terra Feconda. Ha inoltre suonato nella Cappella Paolina del Quirinale, alla Casa del Jazz e sul prestigioso palcoscenico della Sala Sinopoli per il Ventennale dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.Novità di quest’anno è l’ampliamento del coro multiculturale Cantamondo, un progetto in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma, che si estende a quattro gruppi di bambini e coinvolge nuovi luoghi della città: oltre al Parco Della Musica, il Teatro Tor Bella Monaca, la Scuola P. Neruda Ipogeo degli Ottavi e il nuovo centro Torpignattara Scuola Carlo Pisacane. A dirigere il Coro i Maestri Massimo Sigillò Massara e Francesca Rini. Un terzo maestro, Sanjay Kansa Banik insegnerà la tradizione corale e ritmica indiana, una importante novità in questo settore per l’infanzia. Prosegue Contemporanea 2023, la stagione interamente dedicata alla musica contemporanea, una rassegna di concerti molti dei quali avranno protagonista il PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretto da Tonino Battista, la formazione dedicata esclusivamente all’esecuzione del repertorio musicale composto dal secondo dopoguerra a oggi. Molti appuntamenti sono in coproduzione con importanti festival come Artescienza 2023, Romaeuropa e Nuova Consonanza. In programma l’esecuzione di musiche e opere di nuovi compositori, di nomi affermati a livello internazionale e di grandi maestri del passato. Tra i numerosi appuntamenti il PMCE sarà protagonista di due eventi importanti: la celebre opera di Giorgio Battistelli “L’imbalsamatore – Monodramma giocoso da camera” per l’occasione diretto e interpretato da Massimo Popolizio e l’omaggio a Fausto Romitelli a circa vent’anni dalla sua scomparsa. (08/11). Oltre al PMCE protagoniste della rassegna le più importanti formazioni della scena internazionale come l’Ensemble Modern (4/11), l’Ensemble Intercontemporain (10/11), Edison Studio (30/11). Proseguono anche quest’anno gli appuntamenti di Chantiers Sonores con Daniele Roccato e Michele Rabbia e musicisti provenienti dai più disparati ambiti musicali. Dopo l’apertura con gli spettacoli in cavea di Sidi Larbi Cherkaoui e Anna Teresa De Keersmaeker prosegue fino al gran finale del 19 novembre la 38esima edizione del Romaeuropa Festival. Tra gli artisti in arrivo oltre ai già citati Battistelli e Popolizio: Ben Frost (8/10), Alva Noto e Ensemble Modern (4/11), l’omaggio a Fausto Romitelli del PMCE (8/11), il gran finale con Ballakè Sissoko, Bombino, Fatoumata Diawara (19/11). Un altro festival molto atteso all’Auditorium nel mese di novembre è il Roma Jazz Festival quest’anno dedicato al concetto di “Transizione”. Tra i protagonisti Ibrahim Maalouf (12/10), John Scofield Trio (02/11) Avishai Cohen Trio (03/11), Yellowjackets (11/11) Francesco Bearzatti (17/11), Theon Cross (18/11), Hutchins/Bekkas/Drake Trio (26/11).Con il concerto del trio di Enrico Rava (01/11) si apre a novembre la nuova edizione di Una Striscia di Terra Feconda, il festival franco-italiano di musica jazz e improvvisata diretto da Paolo Damiani e Armand Meignan e giunto alla ventitreesima edizione. In programma tra gli altri i progetti originali Marylin & I con Paolo Damiani, Rita Marcotulli e l’attrice Sonia Bergamasco (01/12) e Carosonamente dedicato a Renato Carosone con la voce di Peppe Servillo e il Solis String Quartet (5/12). A dicembre, infine, il Natale regala come ogni anno in Sala Sinopoli i ritmi travolgenti del Roma Gospel Festival dal 26 dicembre fino al gran finale di Capodanno. Tra gli ensemble presenti Eric Waddell & Abundant Life Singer (21 e 22/12), Florida Inspirational Singers (23/12), Harlem Gospe Choir (25/12), Earl Bynum and The Mount Unity Choir (26,27,28/12), Ty Morris & H.O.W. (29/12), Kaylah Harvey & The Bronx Black KKeys (30 e 31/12). Il prossimo anno torna Retape, la rassegna a cura di Ernesto Assante dedicata alle nuove proposte della scena musicale italiana. Giunta alla nona edizione ha proposto negli anni una ricognizione in quella che è la musica dei nostri giorni, la musica più vera, libera, originale, indipendente. Continua la programmazione alla Casa del Jazz, dove vengono anche registrati molti progetti discografici della Parco della Musica Records. A ottobre parte un nuovo ciclo “Si scrive Jazz, si legge donna” a cura di Gerlando Gatto e il ciclo Otto passi avanti di Marcello Piras, arriva la nuova edizione di Jammin’ (10-14/10) ed è già nutrito il numero dei concerti con artisti come Lino Patruno (15/10), Sade Mangiaracina (20/10), Immanuel Wilkins 4et (23/10), Carlo Negroni (26/10), Andy Sheppard (29/10), Kevin Hays (19/11), Craig Taborn (25/11), Greg Burk (1/12), Doctor 3, Rita Marcotulli e Giovanni Guidi (21/12).

FESTIVAL

La Fondazione Musica per Roma rinnova la sua vocazione a farsi promotrice del dibattito pubblico attorno a temi chiave della società contemporanea ospitando il Festival dell’Etica Pubblica – “Be New, Be Now”, organizzato in collaborazione con Ethos, l’Osservatorio di etica pubblica della Luiss Business School. Responsabilità sociale d’impresa, inclusione nel mondo del lavoro, filantropia, energia, etica e finanza. E ancora, attenzione al merito e alla sostenibilità: questi e molti altri i temi al centro della seconda edizione del festival dedicata a etica e impresa, in programma da venerdì 6 a domenica 8 ottobre 2023. E ancora temi di grande attualità con Città in scena, il festival dedicato alla rigenerazione urbana promosso da Mecenate 90 in collaborazione con Musica per Roma, ANCE – Associazione Nazionale Costruttori, CIDAC – Associazione delle Città d’Arte e Cultura, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Maxxi. Tra i partner dell’iniziativa Università IULM, Ufficio Scolastico Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura- Dipartimento di pianificazione Design tecnologia dell’Architettura. Il festival, giunto alla seconda edizione, presenterà un nuovo format con più appuntamenti diffusi nel corso dell’anno sul territorio nazionale, e che si concluderà dal 13 al 16 dicembre al Parco della Musica in un grande finale lungo quattro giorni. Ma dicembre è soprattutto il mese delle festività natalizie. Appuntamento quindi con Natale all’Auditorium, il ricco calendario di eventi che scaldano l’atmosfera del Parco della Musica durante le feste. Oltre ai concerti pop, jazz e rock, in programma anche quest’anno il Roma Gospel Festival con alcune delle migliori formazioni provenienti dagli Stati Uniti e la rassegna di circo contemporaneo OPS!, in collaborazione con il SIC – Stabile di Innovazione Circense, il nuovo centro di produzione circense fondato dalla Compagnia Circo El Grito, che vedrà in scena gli spettacoli delle compagnie tra le più immaginifiche e innovative del panorama internazionale. Per i più giovani in calendario gli spettacoli realizzati in collaborazione con il Globe Theatre. Tra le novità di questa stagione arriva Romevideogamelab, il festival coprodotto da Cinecittà SpA in collaborazione con Q Academy impresa sociale, che lascia la tradizionale sede di Cinecittà e si sposta negli spazi dell’Auditorium. Dal 25 al 28 gennaio 2024 esperti, sviluppatori e scienziati si confronteranno su Realtà & Simulazione. Sarà un’edizione con molte conferme e importanti novità: verrà rafforzata la vocazione di unico festival nazionale dedicato agli applied games con laboratori, seminari e talk dedicati al mondo della scuola; verrà valorizzata la produzione nazionale di videogiochi con la sezione B2B con ospiti internazionali e nazionali. Dal 9 al 24 febbraio prenderà il via la diciottesima edizione di Equilibrio, il festival di danza contemporanea di Roma, che presenterà il meglio della coreografia internazionale e italiana. Dopo un’anteprima a fine gennaio con l’attesissima ultima creazione di Peeping Tom al Teatro Argentina, il programma si snoderà all’Auditorium per due settimane con grandi nomi della scena europea, come Benjamin Millepied (in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma), Wayne McGregor, Anne Van Den Broek, Marcos Morau e gli astri nascenti della coreografia nazionale Sofia Nappi, Damiano Bigi e Alessandra Paoletti. Dal 22 al 24 marzo appuntamento con Libri Come, la festa del Libro e della Lettura a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi. Giunta alla quindicesima edizione, la rassegna, che quest’anno ruoterà attorno alla parola chiave Umanità, tornerà ad animare per un lungo fine settimana gli spazi dell’Auditorium con tanti appuntamenti tra conferenze, presentazioni, dialoghi, mostre, spettacoli e altre iniziative.La parola scelta costituirà il palinsesto di Libri come ma non esaurirà tutto il calendario della kermesse che, come sempre, vedrà la presentazione dei più interessanti libri della stagione e la partecipazione degli autori ad una festa che riguarderà molto le scuole della città e i suoi lettori. Infine, dal 15 al 21 aprile 2024 in programma il Festival delle Scienze di Roma, prodotto con la partnership progettuale di Codice Edizioni e realizzato con ASI-Agenzia Spaziale Italiana e INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il tema scelto per la diciannovesima edizione è Errori e meraviglia. Di cosa è fatta la scienza? Della meraviglia che accompagna ogni scoperta e degli errori che costituiscono una tappa fondamentale dei processi di conoscenza. Un fitto calendario di conferenze, laboratori, exhibit, spettacoli ed eventi per famiglie per alimentare la creatività ed esplorare l’imprevedibile.

RASSEGNE

La nuova edizione della rassegna Dialoghi sul Diritto, organizzata in collaborazione con la Società editrice il Mulino è dedicata al tema “Non solo diritti. 75 anni di Costituzione”. Guidati dalle parole di Piero Calamandrei: “La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. Bisogna metterci dentro la propria responsabilità”, gli incontri sono introdotti e moderati da Alfonso Celotto, professore ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Roma Tre e accompagnati dalle letture di Gaia Messerklinge. Dal 12 novembre al via un nuovo e suggestivo ciclo di Lezioni di storia realizzato in collaborazione con gli Editori Laterza. Con l’aiuto di autorevoli storici e storiche e di studiosi di altre discipline si affronteranno importanti snodi politici, commerciali, militari che hanno ridisegnato il mondo e anche dei modi in cui la letteratura, la religione, la scienza hanno allargato i nostri orizzonti nei secoli. Dopo il costante successo di pubblico delle passate edizioni, tornano dal 15 dicembre le Lezioni di Rock a cura di Ernesto Assante e Gino Castaldo che quest’anno si arricchiscono della musica dal vivo affidata a Gigi De Rienzo e alla sua band. Il tema scelto è Le Scoperte dell’America, un racconto della musica americana del Novecento, un viaggio tra le tante Americhe, inventate e reali, tradizionali e futuribili, ognuna delle quali originale e unica. Prosegue la rassegna Lezioni d’Ascolto, il ciclo di incontri dedicati alla storia dell’Hi-Fi e all’approfondimento di tematiche legate alle tecnologie di riproduzione audio. Sette incontri a cura di Giancarlo Valletta e Giulio Salvioni, in cui si alterneranno dissertazioni teoriche di esperti e ascolti musicali ad alta risoluzione.

TEATRO

La Fondazione Musica per Roma propone per l’anno 2024 una stagione teatrale con la quale intende rinnovare il suo impegno programmatico al racconto del contemporaneo. Importanti nomi della drammaturgia italiana offriranno serate uniche nelle quali il linguaggio della contemporaneità prenderà da una parte la forma del racconto teatrale in dialogo con la musica dal vivo, e dall’altra quella della ricerca del mondo femminile, anche in forme inedite. In questa stagione all’insegna del teatro di ricerca, diversi gli spettacoli che consegneranno allo spettatore una vera e propria drammaturgia sonora, con la musica che, oltre che originale ed eseguita dal vero, diventerà parte integrante del testo teatrale: Domenico Iannacone, accompagnato da Francesco Santalucia, presenterà Che ci faccio qui in scena (6.10); Ascanio Celestini con tre musicisti in scena con Rumba. L’Asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato (16 e 17.11) porterà quello che egli stesso definisce un racconto senza spettacolo; Elio Germano e Teho Teardo (20.01) saranno rispettivamente voce e musica del Paradiso XXXIII; e ancora il PMCE, Parco della Musica Contemporanea Ensemble, omaggerà i 70 anni del compositore Giorgio Battistelli con una esclusiva esecuzione della feroce monologo L’imbalsamatore – Monodramma giocoso da camera (11 e 12.10) diretto e interpretato da Massimo Popolizio; chitarra e voce di Giorgio Cardone accompagneranno lo spettacolo di Licia Lanera (2 e 3.02) in cui la morte di Majakovskij si fonde a quella di Ian Curtis e di un qualunque maiale.

Il racconto teatrale si focalizza invece sul mondo femminile a partire dallo spettacolo di Silvia Gallerano Svelarsi (10, 11, 12,13, 14 15 e 17.01) uno spettacolo esperimento per sole donne (e per chi si sente tale), un esperimento collettivo che si è via via fatto drammaturgia per regalare al pubblico una esperienza inedita e una visione che interroga; la piéce Maria Callas Master Class (2 e 3.12), interpretato da Mascia Musy, si interroga sulla leggenda pubblica e privata della divina soprano, indagandone non solo l’ascesa artistica ma anche la tormentosa vita sentimentale; Forte e Chiara di Chiara Francini (9.03) è infine un one woman show che ripercorre la sua vita, unica eppure simile a quella di tante altre donne; infine, Cristina Donadio e Ginestra Paladino sono le protagoniste dello spettacolo Jastemma (5.04), che prende il nome dall’omonimo album della rock band di Scampia ‘A67: una bestemmia d’amore che si fa canzone, un blues performativo che parte dal mondo degli ultimi. E ancora grande teatro affidato ad attori professionisti ma anche a figure note del giornalismo italiano, a partire da Massimo Venturiello alle prese con il testo di Brecht Il signor Puntila e il suo servo Matti; Ezio Mauro che mette in scena in otto quadri la Caduta del Fascismo; Vincenzo Mollica che porta in scena una carriera ricca di aneddoti nel suo A occhio nudo. L’arte di non vedere (11.01).

PARCO DELLA MUSICA RECORDS

La Musica non è solo live, dal 2004 la Parco della Musica Records, l’etichetta discografica della Fondazione Musica per Roma pubblica i migliori progetti registrati presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Casa del Jazz o proposti da artisti profondamente legati ad esso. In pochi anni gli album della Parco della Musica Records sono stati recensiti dalle più importanti testate nazionali e internazionali, specialistiche e non, e hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. A pochi giorni dall’uscita dell’ultimo disco della contrabbassista Federica Michisanti 4et con Louis Sclavis, tra le prossime uscite il disco del quartetto franco-italiano Weave4 (27.10), le versioni in vinile di Oltre il Blu, il tributo a Lelio Luttazzi (13.10) e del disco Terra senza terra di Ilaria Pilar Patassini (24.11).

CALENDARIO STAGIONE 2023 – 2024

CONCERTI

OTTOBRE 2023

07/10/23

Sala Santa Cecilia ore 21

Gilberto Gil (World Music)

Aquele Abraço tour

Sala Sinopoli ore 18:30

OPI/ Ambrogio Sparagna (World Music)

Ottobrata Romana, La Transumanza a Roma

Teatro Studio Borgna ore 21

FIAT 131 (Pop/Rock)

08/10/23

Sala Sinopoli ore 21

Ben Frost (elettronica)

Romaeuropa Festival

Teatro Studio Borgna ore 21

Bruce Soord (Pop/Rock)

29/10/23

Sala Santa Cecilia ore 21

Fiorella Mannoia & Danilo Rea (Pop/Rock)

Luce

NOVEMBRE 2023

02/11/23

Sala Sinopoli ore 21

Paola Turci (Pop/Rock)

05/11/23

Sala Santa Cecilia ore 21

Madame (Pop/Rock)

06/11/23

Sala Sinopoli ore 21

Archive (Pop/Rock)

Call To Arms & Angels European Tour

07/11/23

Sala Sinopoli ore 21

Asaf Avidan (Pop/Rock)

11/11/23

Teatro Studio Borgna ore 21

Tovel (Matteo Franceschini) (elettronica)

Gravity

Romaeuropa Festival

19/11/23

Sala Sinopoli ore 20

Bombino (world Music)

Live

Romaeuropa Festival

Sala Santa Cecilia ore 21.30

Fatoumata Diawara (world Music)

London KO live

Romaeuropa Festival

Teatro Studio Borgna ore 18.30

Ballaké Sissoko – Lorenzo Bianchi Hoesch (jazz/world)

Radicants

Romaeuropa Festival

24/11/23

Teatro Studio Borgna ore 21

Ilaria Pilar Patassini (Pop/Rock)

Terra senza Terra

25/11/23

Teatro Studio Borgna ore 21

Rossana Casale (Pop/Rock)

Joni

28/11/23

Sala Sinopoli ore 21

I Nomadi (Pop/Rock)

Sessanta. Live Tour

30/11/23

Sala Sinopoli ore 21

Dire Straits Legacy (Pop/Rock)

DICEMBRE 2023

01/12/23

Sala Sinopoli ore 21

Fabio Concato (Pop/Rock)

Il musico ambulante tour

05/12/23

Sala Sinopoli ore 21

Aiello (Pop/Rock)

Romantico Tour

08/12/23

Sala Sinopoli ore 21

Aiello (Pop/Rock)

Romantico Tour

15/11/23

Teatro Studio Borgna ore 21

Banda dell’esercito italiano diretta da Filippo Cangiamila

Non solo marce

Nuova Consonanza

23/12/23

Santa Cecilia ore 21

Madame (Pop/Rock)

26/12/23

Santa Cecilia ore 21

Mannarino (Pop/Rock)

27/12/23

Santa Cecilia ore 21

Mannarino (Pop/Rock)

28/12/23

Santa Cecilia ore 21

Mannarino (Pop/Rock)

GENNAIO 2024

13/01/24

Sala Sinopoli ore 21

Serena Brancale

18/01/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

DS30

19/01/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

20/01/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

DS30

21/01/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

24/01/24

Teatro Studio Borgna ore 21

Jany McPherson Trio A Long Way

26/01/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

27/01/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

29/01/24

Sala Petrassi ore 21

Remo Anzovino

30/01/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

31/01/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

FEBBRAIO 2024

01/02/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

DS30

Teatro Studio Borgna ore 21

Paolo Jannacci

02/01/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

03/02/24

Sala Sinopoli ore 21

Steve Hogarth (pop/rock)

04/02/24

Sala Petrassi ore 21

Tosca (pop/rock)

D’altro Canto

11/02/24

Sala Santa Cecilia ore 21

Jethro Tull (pop/rock)

Sala Sinopoli ore 11

OPI, Ambrogio Sparagna (world music)

La Tarantella del Carnevale

Sala Sinopoli ore 21

Michael League & Bill Laurence (jazz)

26/02/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

27/02/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

28/02/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

MARZO 2024

01/03/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

02/03/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

03/03/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

Sala Santa Cecilia ore 18

Giovanni Allevi (contemporanea)

08/03/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

09/03/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

10/03/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

11/03/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

Teatro Studio Borgna ore 21

Bruce Cockburn (jazz)

12/03/24

Sala Santa Cecilia ore 21

LP (pop/rock)

Sala Sinopoli ore 21

Chiara Civello

13/03/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

14/03/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

15/03/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

16/03/24

Sala Sinopoli ore 21

Brad Mehldau Trio (jazz)

Piano Solo

25/03/24

Sala Petrassi ore 21

Tullio De Piscopo (pop/rock)

26/03/24

Sala Petrassi ore 21

Tosca (pop/rock)

D’altro canto

27/03/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

28/03/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

Teatro Studio Borgna ore 21

Arte2o Music Academy (pop/rock)

Primavera Unplugged

29/03/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

APRILE 2024

03/04/24

Emanuela Bianchini, Enzo Gragnaniello

Regia di Mvula Sungani

Neapolis Mantra

05/04/24

Teatro Studio Borgna ore 21

‘A67, Cristina Donadio e Daniele Sanzone Jastemma

11/04/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

12/04/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

13/04/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

Sala Sinopoli ore 21

Sergio Caputo

14/04/24

Sala Petrassi ore 21

Daniele Silvestri (pop/rock)

22/04/24

Sala Sinopoli ore 21

Anousha Shankar

23/04/24

Sala Sinopoli ore 21

Fabio Concato (pop/rock)

MAGGIO 2024

16/05/24

Sala Sinopoli ore 21

Tosca/ Rita Marcotulli (pop/rock)

18/05/24

Sala Petrassi ore 21

Simona Molinari Cosimo Damiano Damato (pop/rock)

19/05/24

Sala Petrassi ore 21

BGKO Barcelona Gipsy balKan Orchestra (world music)

FESTIVAL

Ethos – Festival dell’Etica pubblica

6-7-8 ottobre 2023

All’interno del festival:

06/10/23

Teatro Studio Borgna ore 21

Domenico Iannacone

“Che ci faccio qui – in scena”

Roma Jazz Festival

12 ottobre-26 Novembre 2023

12/10/23

Sala Sinopoli ore 21

Ibrahim Maalouf

A few Melodies

02/11/23

Sala Petrassi ore 21

John Scofield Trio

Roma Jazz Festival

03/11/23

Sala Petrassi ore 21

Avishai Cohen Trio

Shifting Sands

Roma Jazz Festival

04/11/23

Sala Petrassi ore 21

Judith Hill Quartet

Roma Jazz Festival

05/11/23

Teatro Studio Borgna ore 11

Fiabe in Jazz – Kappuccetto Rosso

Roma Jazz Festival

Sala Petrassi ore 21

Vincent Peirani Trio

Jokers

Roma Jazz Festival

09/11/23

Teatro Studio Borgna ore 21

Nduduzo Makhathini Trio

Roma Jazz Festival

10/11/23

Sala Concerti (Casa del Jazz) ore 21

Alf Carlsson & Jiri Kotaca Trio

Roma Jazz Festival

11/11/23

Sala Sinopoli ore 21

Yellowjackets

Roma Jazz Festival

12/11/23

Teatro Studio Borgna ore 18

Lazio sounds 2023

Conversession

Roma Jazz Festival

Sala Sinopoli ore 21

Jan Bang/Eivind Aarset Trio

Last two inches of sky

Roma Jazz Festival

16/11/23

Teatro Studio Borgna ore 21

Tony Levin’s Stick Men

Roma Jazz Festival

17/11/23

Teatro Studio Borgna ore 21

Francesco Bearzatti

PAZ Post Atomic Zep

Roma Jazz Festival

18/11/23

Teatro Studio Borgna ore 11

Fiabe in Jazz – Cenerentola rock!

Roma Jazz Festival

Teatro Studio Borgna ore 21

Raffaele Casarano

Anì live

Roma Jazz Festival

22/11/23

Teatro Studio Borgna ore 21

Eishan Ensemble

Roma Jazz Festival

26/11/23

Sala Petrassi ore 18

Hutchings/Bekkas/Drake Trio

Turiya: Honoring Alice Coltrane

Roma Jazz Festival

Città in scena

13 – 16 dicembre 2023

Natale all’Auditorium

08 dicembre 2023-07 Gennaio 2024

23/12/23

Teatro Studio ore 11

Shakespeare Globe Theatre

Il mago Prospero e la tempesta di Natale

Teatro Studio Borgna ore 16

Shakespeare Globe Theatre

Riccardino III

25/12/23

Teatro Studio Borgna ore 18

Shakespeare Globe Theatre

Riccardino III

26/12/23

Sala Petrassi ore 18

Nicola Piovani

Note a margine

Teatro Studio Borgna ore 11

Shakespeare Globe Theatre

Il mago Prospero e la tempesta di Natale

Teatro Studio Borgna ore 16

Shakespeare Globe Theatre

Riccardino III

27/12/23

Teatro Studio ore 11

Shakespeare Globe Theatre

Il mago Prospero e la tempesta di Natale

Teatro Studio Borgna ore 16

Shakespeare Globe Theatre

Riccardino III

Sala Petrassi ore 21

Nicola Piovani

Note a margine

28/12/23

Sala Petrassi ore 21

Nicola Piovani

Note a margine

Teatro Studio Borgna ore 11

Shakespeare Globe Theatre

Riccardino III

Teatro Studio Borgna ore 16

Shakespeare Globe Theatre

Nonna Liar e le sue tre nipoti

29/12/23

Sala Santa Cecilia ore 21

Max Gazzè

Teatro Studio Borgna ore 11

Shakespeare Globe Theatre

Riccardino III

Teatro Studio Borgna ore 16

Shakespeare Globe Theatre

Nonna Liar e le sue tre nipoti

30/12/23

Sala Santa Cecilia ore 21

Max Gazzè

Teatro Studio Borgna ore 11

Shakespeare Globe Theatre

Riccardino III

Teatro Studio Borgna ore 16

Shakespeare Globe Theatre

Nonna Liar e le sue tre nipoti

31/12/23

Teatro Studio Borgna ore 11

Shakespeare Globe Theatre

Riccardino III

Teatro Studio Borgna ore 16

Shakespeare Globe Theatre

Nonna Liar e le sue tre nipoti

01/01/24

Teatro Studio Borgna ore 11

Shakespeare Globe Theatre

Riccardino III

Teatro Studio Borgna ore 16

Shakespeare Globe Theatre

Nonna Liar e le sue tre nipoti

Sala Santa Cecilia ore 18

Tosca

Unico

02/01/24

Teatro Studio Borgna ore 11

Shakespeare Globe Theatre

Il mago Prospero e la tempesta di Natale

Teatro Studio Borgna ore 16

Shakespeare Globe Theatre

Nonna Liar e le sue tre nipoti

03/01/24

Teatro Studio Borgna ore 11

Shakespeare Globe Theatre

Il mago Prospero e la tempesta di Natale

Teatro Studio Borgna ore 16

Shakespeare Globe Theatre

Nonna Liar e le sue tre nipoti

04/01/24

Teatro Studio Borgna ore 11

Shakespeare Globe Theatre

Il mago Prospero e la tempesta di Natale

Teatro Studio Borgna ore 16

Shakespeare Globe Theatre

Nonna Liar e le sue tre nipoti

05/01/24

Teatro Studio Borgna ore 11

Shakespeare Globe Theatre

Il mago Prospero e la tempesta di Natale

Teatro Studio Borgna ore 16

Shakespeare Globe Theatre

Nonna Liar e le sue tre nipoti

Sala Sinopoli ore 21

Ambrogio Sparagna, OPI

La Chiarastella

06/01/24

Teatro Studio Borgna ore 11

Shakespeare Globe Theatre

Il mago Prospero e la tempesta di Natale

Teatro Studio Borgna ore 16

Shakespeare Globe Theatre

Nonna Liar e le sue tre nipoti

Sala Sinopoli ore 18

Ambrogio Sparagna, OPI

La Chiarastella

07/01/24

Teatro Studio Borgna ore 11

Shakespeare Globe Theatre

Il mago Prospero e la tempesta di Natale

Teatro Studio Borgna ore 16

Shakespeare Globe Theatre

Nonna Liar e le sue tre nipoti

Roma Gospel Festival

21 -31 dicembre 2023

21/12/23

Sala Sinopoli ore 21

Eric Waddell & Abundant Life Singers

Roma Gospel festival

22/12/23

Sala Sinopoli ore 21

Eric Waddell & Abundant Life Singers

Roma Gospel festival

23/12/23

Sala Sinopoli ore 21

Florida Inspirational Singers

Roma Gospel Festival

25/12/23

Sala Sinopoli ore 21

Harlem Gospel Choir

Roma Gospel Festival

26/12/23

Sala Sinopoli ore 21

Earl Bynum and The Mount Unity Choir

Roma Gospel Festival

27/12/23

Sala Sinopoli ore

Earl Bynum and The Mount Unity Choir

Roma Gospel Festival

28/12/23

Sala Sinopoli ore 21

Earl Bynum and The Mount Unity Choir

Roma Gospel Festival

29/12/23

Sala Sinopoli ore 21

TY Morris & H. O. W.

Roma Gospel Festival

30/12/23

Sala Sinopoli ore 21

Kaylah Harvey & the Bronx Black Keys

Roma Gospel Festival

31/12/23

Sala Sinopoli ore 22

Kaylah Harvey & the Bronx Black Keys

Roma Gospel Festival

Ops! – Rassegna Circo

01 – 07 gennaio 2024

01/01/24

Sala Petrassi

Ops! – Rassegna Circo

“Circo Suite 24” – Spettacolo in tre movimenti

02/01/24

Sala Petrassi

Ops! – Rassegna Circo

“Circo Suite 24” – Spettacolo in tre movimenti

03/01/24

Sala Petrassi

Ops! – Rassegna Circo

“Circo Suite 24” – Spettacolo in tre movimenti

04/01/24

Sala Petrassi

Ops! Rassegna Circo

“Altrove” di Fabiana Ruiz Diaz

Prima assoluta

05/01/24

Sala Petrassi

Ops! Rassegna Circo

“Altrove” di Fabiana Ruiz Diaz

Prima assoluta

06/01/24

Sala Petrassi

Ops! Rassegna Circo

“Respire” di Cie Circoncentrique

07/01/24

Sala Petrassi

Ops! Rassegna Circo

“Respire” di Cie Circoncentrique

RomeVideoGameLab

25 – 28 gennaio 2024

Equilibrio – Festival di danza contemporanea di Roma

09– 24 febbraio 2024

09/02/24

Sala Petrassi ore 21

Benjamin Millepied/Balletto dell’Opera di Roma

Closer on the other side

Equilibrio

10/02/24

Sala Petrassi ore 21

Benjamin Millepied/Balletto dell’Opera di Roma

Closer / On the other side

Equilibrio

11/02/24

Sala Petrassi ore 21

Benjamin Millepied/Balletto dell’Opera di Roma

Closer on the other side

Equilibrio

15/02/24

Sala Petrassi ore 21

Wayne McGregor

UniVerse: A Dark Crystal Odyssey

Equilibrio

17/02/24

Sala Petrassi ore 21

Sofia Nappi, Compagnia Komoco

Pupo

Equilibrio

18/02/24

Teatro Studio Borgna ore 11, ore 16

Notte a Teatro

Equilibrio

19/02/24

Sala Petrassi ore 21

Ann Van Den Broek WArd/waRD

Joy Enjoy Joy

Equilibrio

22/02/24

Studio 2 ore 21

Damiano Ottavio Bigi, Alessandra Paoletti Fritz, Company Bigi/Paoletti

That’s All Folks!

Equilibrio

24/02/24

Sala Petrassi ore 21

Marcos Morau/ La Veronal Firmamento

Libri Come – “Umanità”

22 – 24 marzo 2024

Festival delle Scienze di Roma “Errori e meraviglia”

15 – 21 aprile 2024

RASSEGNE

Contemporanea

15 settembre – 20 dicembre 2023

11/10/23

Sala Petrassi ore 21

Giorgio Battistelli e Massimo Popolizio

PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble,

L’imbalsamatore

Romaeuropa Festival

12/10/23

Sala Petrassi ore 21

Giorgio Battistelli e Massimo Popolizio

PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble,

L’imbalsamatore

Romaeuropa Festival

04/11/23

Sala Sinopoli ore 21

Alva Noto & Ensemble Modern

Xerrox Vol. 4

Romaeuropa Festival

Sala Sinopoli ore 17

Ensemble Moderne, Ondrej Adámek, Unsuk Chin, Vito Žuraj

Fantasie Meccaniche

Romaeuropa Festival

08/11/23

Teatro Studio Borgna ore 20

PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble

Fausto Romitelli/Paolo Pachini

An index of Metals

Romaeuropa Festival

09/11/23

Sala Petrassi ore 21

Jon Maya, Andrés Marin & Julen Achiary

Yarin

Romaeuropa Festival

10/11/23

Teatro Studio Borgna ore 21

Ensemble Intercontemporain

“Francia-Italia 3 a 3”

Nuova Consonanza

27/11/23

Teatro Studio Borgna ore 21

Shigéko Hata & PMCE diretto da Tonino Battista

Ondrej Adàmek, Let me tell you a story, Sinuous Voices

30/11/23

Teatro Studio Borgna ore 21

EdisonStudio

Metropolis

05/12/23

Teatro Studio Borgna ore 21

PMCE Contemporanea Ensemble, Tonino Battista (Contemporanea)

Guido Baggiani – Anabasi; Canzoni da Gongora; Danza; Sestetto con dedica

Nuova Consonanza Festival

07/12/23

Teatro Studio Borgna ore 21

PMCE Contemporanea Ensemble, Tonino Battista (Contemporanea)

Guido Baggiani-Anabasi; Canzoni da Gongora; Danza; Sestetto con dedica

Nuova Consonanza Festival

20/12/23

Sala Petrassi ore 21

PMCE Contemporanea Ensemble, Tonino Battista (Contemporanea)

Louis Andriessen – De Snelheid; De Tijd

22/12/23

Teatro Studio Borgna ore 21

Daniele Roccato, Michele Rabbia (Contemporanea)

Chantiers Sonores

Dialoghi sul Diritto

27 settembre – 13 dicembre 2023

11/10/23

Teatro Studio Borgna ore 19

Dialoghi sul Diritto – Giulio Tremonti

Doveri e diritti nell’età della de-globalizzazione

29/11/23

Teatro Studio Borgna ore 19

Dialoghi sul Diritto – Enzo Cheli

I doveri costituzionali

13/12/23

Teatro Studio Borgna ore 19

Dialoghi sul diritto – Silvia Salis

Lavoro, donne, inclusione

Una Striscia di Terra Feconda

01 novembre – 10 dicembre

01/11/23

Sala Sinopoli ore 21

Enrico Rava Trio (Rava/Parker/Cyrille)

2 Blues for Cecil

01/12/23

Teatro Studio Borgna ore 21

Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni, Rita Marcotulli, Paolo Damiani

Marilyn and I, un incontro

02/12/23

Casa del Jazz ore 21

David Riondino, Sara Jane Ceccarelli, Christian Pabst, Paolo Ceccarelli

Barbara

03/12/23

Casa del Jazz ore 21

Maria Pia De Vito, Anais Drago, Michele Rabbia, Romail AI

Doppio cielo/Double Ciel

04/12/23

Casa del Jazz ore 21

Alessandro Presti, Roberto Tarenzi Duo

Premio Siae 2023

Mariasole De Pascali

Premio Siae 2023

05/12/23

Sala Petrassi ore 21

Peppe Servillo & Solis String Quartet

Carosonamente

08/12/23

Casa del Jazz ore 21

Zoe Pia, Cettina Donato

09/12/23

Casa del Jazz ore 21

Javier Girotto, Jean-Pier Como

10/12/23

Casa del Jazz ore 21

Luigi Cinque, Louis Sclavis, Anais Drago, Paolo Damiani

Lezioni di Storia

Dal 12 novembre 2023

Lezioni di Rock

15 dicembre 2023 -11 maggio 2024

Lezioni di Ascolto

15 novembre 2023 – 15 maggio 2024

15/11/23

Studio 2 ore 21

Lezioni di ascolto – Giancarlo Valletta e Giulio Salvioni

Giradischi a confronto, il vinile è un mito?

06/12/23

Studio 2 ore 21

Lezioni di ascolto – Giancarlo Valletta e Giulio Salvioni

Il Bluetooth può bastare?

17/01/24

Studio 2 ore 21

Lezioni di ascolto – Giancarlo Valletta, Giulio Salvioni e Maestro Stefano Greco

Cosa ne pensa un addetto ai lavori dell’HiFi?

13/02/24

Studio 2 ore 21

Lezioni di ascolto – Giancarlo Valletta, Giulio Salvioni e Marco Fullone

Le rimasterizzazioni sono solo un’operazione commerciale?

12/03/24

Studio 2 ore 21

Lezioni di ascolto – Giancarlo Valletta e Giulio Salvioni

Amplificatori a confronto

10/04/24

Studio 2 ore 21

Lezioni di ascolto – Giancarlo Valletta e Giulio Salvioni

Streaming: passione per la musica

15/05/24

Studio 2 ore 21

Lezioni d’ascolto-Giancarlo Valletta, Giulio Salvioni e Danilo Rea

L’Hi-Fi dalla parte del musicista: Danilo Rea racconta

Storie e Controstorie live – Ascanio Celestini

18 gennaio – 01 marzo 2024

18/01/24

Sala Sinopoli

Ascanio Celestini

19/01/24

Sala Sinopoli

Ascanio Celestini

17/02/24

Sala Sinopoli

Ascanio Celestini

01/03/24

Sala Sinopoli

Ascanio Celestini

TEATRO/DANZA

11/11/23

Sala Petrassi ore 19

Collettivo Kor’sia

Mont Ventoux

Romaeuropa Festival

12/11/23

Sala Petrassi ore 16, ore 21

Collettivo Kor’sia

Mount Ventoux

Romaeuropa Festival

14/11/23

Sala Petrassi ore 21

Christos Papadopoulos

Dance On – Ensemble

Romaeuropa Festival

15/11/23

Sala Petrassi ore 21

Christos Papadopoulos

Dance On – Ensemble

Romaeuropa Festival

16/11/23

Sala Sinopoli ore 21

Ascanio Celestini

Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato

Romaeuropa Festival

17/11/23

Sala Sinopoli ore 21

Ascanio Celestini

Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato

Romaeuropa Festival

18/11/23

Sala Petrassi ore 21

Qudus Onikeku

Re:incarnation

Romaeuropa Festival

19/11/23

Sala Petrassi ore 17

Qudus Onikeku

Re:incarnation

Romaeuropa Festival

02/12/23

Teatro Studio Borgna ore 21

Mascia Musy (Musicale)

Masterclass – Maria Callas

03/12/23

Teatro Studio Borgna ore 18

Mascia Musy (Musicale)

Masterclass – Maria Callas

06/12/23

Sala Petrassi ore 21

Ezio Mauro

La caduta del Fascismo

07-08-09/12/23

Sala Petrassi ore 21

Massimo Venturiello

21/12/23

Teatro Studio Borgna ore

Beppe Lanzetta con la partecipazione di Raiz

31/12/23

Santa Cecilia ore 22

Edoardo Leo

Ti racconto una storia (Letture serie e semiserie)

10/01/2024

Teatro Studio Borgna ore 21

Silvia Gallerano

Svelarsi

11/01/2024

Teatro Studio Borgna ore 21

Silvia Gallerano

Sala Sinopoli ore 21

Vincenzo Mollica

A occhio nudo. L’arte di non vedere

12/01/2024

Teatro Studio Borgna ore 21

Silvia Gallerano

13/01/24

Teatro Studio Borgna ore 21

Silvia Gallerano

14/01/24

Teatro Studio Borgna ore 18

Silvia Gallerano

15/01/24

Teatro Studio Borgna ore 21

Silvia Gallerano

17/01/24

Teatro Studio Borgna ore 21

Silvia Gallerano

20/01/24

Sala Sinopoli ore 21

Elio Germano, Teho Teardo

Paradiso XXXIII

02/01/24

Teatro Studio Borgna ore 21

Licia Lanera

I sentimenti del Maiale

03/02/24

Teatro Studio Borgna ore 21

Licia Lanera

I sentimenti del Maiale

28/01/24

Sala Santa Cecilia ore 21

Las Estrellas de Flamenco

29/01/24

Sala Santa Cecilia ore 21

Las Estrellas de Flamenco

16/02/24

Sala Sinopoli ore 21

Peppe Servillo

Nevica sulla mia mano

09/03/24

Sala Sinopoli ore 21

Chiara Francini

Forte e Chiara

15, 16, 17/03/24

Sala Santa Cecilia ore 21

Les Ètoiles

MUSICA PER ROMA IN TOUR

14/10/23

Pedras et Sonus Festival

Zoe Pia, Mats Gustafsson

RITE

14/10/23

Teatro Triennale (Milano)

Roberto Gatto

Lifetime, la musica di Tony Williams

27/10/23

Torino

Nicola Piovani

La musica è pericolosa

29/10/23

Teatro Politeama (Palermo)

Nicola Piovani

Note a margine

Dal 03/11 al 05/11/23

Greccio

Ascanio Celestini

L’asino e il bue

10/11/2023

Lamezia Terme

Nicola Piovani

Note a Margine

11/11/2023

Palacultura Antonello (Messina)

Nicola Piovani

Note a Margine

12/11/2023

Palmi

Nicola Piovani

Note a Margine

03/12/2023

Teatro Comunale “La Fenice” Arsoli (RM)

Circo Diatonico

Acrobazie

06/12/2023

Teatro Acacia (Napoli)

Nicola Piovani

Note a Margine

08/12/2023

Teatro Apollo (Lecce)

Nicola Piovani

Note a Margine

09/12/2023

Francavilla Fontana

Nicola Piovani

Note a Margine

10/12/2023

Sulmona

Nicola Piovani

Note a Margine

16/12/2023

Putignano

Nicola Piovani

La musica è pericolosa

Foto ufficio stampa Musica Per Roma.