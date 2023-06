La 28°esima edizione di Fiesta! Continua con due importanti appuntamenti. Il 23 giugno è la volta dei cubani Gente de Zona, che suoneranno anche il 6 luglio, mentre il 30 giugno saranno i Dominicani Grupo Extra a salire sul palco

Continua con successo l’importante e seguitissima rassegna di musica latino-americana in svolgimento questi giorni all’Eur. Gente De Zona si esibiranno sul palco di Fiesta, in Via delle tre Fontane 24, per ben due date il 23 giugno e giovedì 6 luglio.

Gente de Zona sono un gruppo musicale cubano fondato nel 2000 all’Avana. Hanno raggiunto notorietà internazionale attraverso una collaborazione con il cantante spagnolo Enrique Iglesias nel singolo del 2014 “Bailando”. Nel 2015, avvalendosi della collaborazione dell’artista statunitense di origine portoricana Marc Anthony, pubblicano due singoli: “La Gozadera”, che si aggiudica il certificato di disco d’oro in Italia e che vale al gruppo una vittoria ai Latin American Music Awards nella categoria “miglior canzone tropicale” e “Traidora”. Nel 2020 partecipano in qualità di ospiti alla serata finale del Festival di Sanremo. Grupo Extra, invece, si esibirà sul palco di Fiesta il 30 giugno.

Si tratta di un gruppo di musica latina “urbana”, che svolge essenzialmente la bachata “Urbana”, ma anche altri stili come il merengue electronico, il reggaeton, la salsa, il kuduro… Vera e propria rivelazione del 2010/2011, con l’album THE TAKE OFF, incentrato sul genere Urbano. Ma è con il secondo album DIFERENTE che il GRUPO EXTRA raggiunge il vertice del successo. Nella sua carriera musicale il GRUPO EXTRA ha condiviso il palco con grandi figure della musica internazionale latina come Daddy Yankee, Wyclef Jean, Jorge Celedon, Kasav, Los Van Van di Cuba, Guayacan della Colombia, Hector Acosta e, dulcis in fundo, Prince Royce.

GENTE DE ZONA

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 35,00 euro + prevendita

GRUPO EXTRA

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 22.00 euro + 2 euro prevendita

Disponibili su ticketone, iTicket e Boxol.

Parco Rosati Eur Via delle Tre Fontane 24

ORARI NEI GIORNI DI NON CONCERTO APERTURA ORE 22.30

ORARI CONCERTI : apertura porte 21.00 inizio concerto 22.30