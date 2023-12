Trame di Luce e AIRC creano “Natale con AIRC”, il biglietto di ingresso dedicato a chi, godendosi il percorso immersivo, sceglie anche di supportare concretamente i ricercatori impegnati a trovare cure sempre più efficaci contro tutte le forme di tumori pediatrici.

A “Trame di Luce”, il festival internazionale di “light art” a Roma e a Monza aperto fino al prossimo 7 gennaio, il periodo del Natale è anche sinonimo di solidarietà, nel pieno spirito delle festività più magiche dell’anno. Visitando la mostra multisensoriale immersiva luminosa all’Orto Botanico nella Capitale e ai Giardini di Villa Reale a Monza, doppio evento del colosso internazionale dell’intrattenimento IMG, prodotto e curato in Italia da Be.it Events, si può infatti anche compiere un gesto di amore: basta acquistare online, sui siti www.tramediluce.it, lo speciale biglietto digitale “Natale con AIRC” di ingresso al costo di 21 euro più prevendita, che supporta Airc e il suo messaggio natalizio “Tutto in un dono”, accolto dagli organizzatori di “Trame di Luce” in occasione delle Feste, che devolveranno il 15% del ricavato di questi biglietti alla Fondazione per la ricerca sul cancro. L’azione che parla il linguaggio dell’altruismo, ideale anche come regalo per i propri cari, è l’occasione per contribuire concretamente a sostenere, attraverso AIRC, l’attività dei ricercatori impegnati a trovare cure sempre più efficaci contro tutte le forme di tumori infantili. Scegliere di dare nuova linfa ai progressi della scienza, permette anche di guardare con fiducia al futuro e con maggiore speranza ai tanti piccoli e giovani italiani malati di cancro.



Secondo i dati raccolti, nel nostro Paese si stima che ogni anno circa 1.400 bambini e ragazzi di meno di 14 anni siano colpiti dal cancro; tra gli adolescenti (dai 15 ai 19 anni) i casi calcolati sono pari a circa 900. Ma se, complessivamente, i tumori pediatrici costituiscono l’1% di tutte le neoplasie, è proprio grazie al lavoro di medici e ricercatori che oggi la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi supera l’80% per le leucemie e si aggira attorno al 70% per i tumori solidi. In questo momento AIRC sta sostenendo con un investimento complessivo di circa 7,9 milioni di euro ben 72 progetti di ricerca e borse di studio sui tumori infantili con l’obiettivo di arrivare a curare tutti i piccoli pazienti grazie allo sviluppo di terapie specifiche sempre più precise, efficaci e meno tossiche.