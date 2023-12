A Roma la Festa San Lucia organizzata dall’Ambasciata Svedese è diventata una tradizione in attesa dell’arrivo del Natale, ma quest’anno il concerto di Santa Lucia non si svolgerà in Piazza di Pietra.

La festa di Santa Lucia è una tradizione svedese veramente particolare. Il 13 dicembre in Svezia si festeggia il Luciadagen. Per gli svedesi questa non è che un’altra ottima occasione per fare festa, accendendo delle candele che, con la loro luce, aiutano a combattere l’oscurità delle corte giornate invernali. A Roma la Festa San Lucia organizzata dall’Ambasciata Svedese è diventata una tradizione in attesa dell’arrivo del Natale, ma quest’anno il concerto di Santa Lucia non si svolgerà in Piazza di Pietra.

“Santa Lucia è originaria di Siracusa ed esistono diverse versioni in merito a come questa tradizione sia arrivata dall’Italia in Svezia. Sappiamo che l’aristocrazia svedese settecentesca introdusse la tradizione che prevedeva che la figlia maggiore vestisse i panni di Lucia e servisse la colazione a letto ai genitori la mattina del 13 dicembre. Ora si festeggia Santa Lucia davvero dappertutto, all’alba del 13 dicembre, migliaia di bambini e adolescenti illuminano il buio invernale con canti, dolci e candele. In ogni angolo del Paese, nelle famiglie, scuole, asili, uffici, negozi, ci si riunisce per ascoltare le incantevoli melodie natalizie e per festeggiare la luce in attesa del Natale.”



E’ stato diffuso il programma dei festeggiamenti dall’Ambasciata di Svezia in Italia e tra i diversi appuntamenti non è presente quello davanti alle colonne illuminate del Tempio di Adriano e né ci sarà la processione dentro Ikea a Porta di Roma.

Ecco gli eventi in programma nella Città Eterna:

Domenica 10 dicembre

18.00 Concerto nella Chiesa di Santa Lucia

(Circonvallazione Clodia 133)

Lunedì 11 dicembre

17.00 Basilica di San Pietro, il coro partecipa alla Santa Messa

In molti sono rimasti delusi del programma, ecco alcuni commenti sui social:

– che peccato, senza la Festa di Santa Lucia a Piazza di Pietra non sarà la stessa cosa :((((

– Un vero peccato lo spettacolo in Piazza di Pietra, splendida piazza, era meraviglioso!!!

– A Roma non ci sarà più l’esibizione in Piazza di Pietra? Era così suggestiva…



Per quest’anno appuntamento quindi nella Chiesa di Santa Lucia e nella Basilica di San Pietro, sperando che il 2024 si possa tornare a festeggiare a Piazza di Pietra degustando glögg (bevanda calda speziata) e i pepparkakor (biscotti speziati).