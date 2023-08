Dalla notte di San Lorenzo in poi ancora visite guidate e tanti spettacoli nel borgo antico di Ostia

La settimana di Ferragosto si avvicina e ad Ostia sono già partite le attività per la settima edizione di Ferragostia Antica: spettacoli, visite guidate, arte di strada, musica e danza compongono il ricco menù nel quale il turista agostano potrà scegliere. Scenario, lo splendore (e i misteri) di Ostia antica, un enorme parco archeologico (il più grande d’Europa) dove ancora oggi si succedono le scoperte degli archeologi, ma anche dell’Ostia moderna e del suo borgo rinascimentale.

Il progetto, che fa parte dell’Estate Romana ed è realizzato in collaborazione con SIAE, prevede che gli eventi siano tutti gratuiti: per alcuni, a numero chiuso, è necessaria la prenotazione.

Ferragostia antica, il programma

Forse non tutti sanno che San Lorenzo, che lega il suo nome alla notte più spettacolare dell’anno, è stato tra i primi diaconi di Roma e venne martirizzato nel 258 dC: il 10 e l’11 agosto è ancora più affascinante l’idea di conoscere la storia delle prime comunità cristiane di Ostia e dei suoi martiri-eroi, da Santa Monica a Sant’Agostino, passando poi al racconto della bonifica di Ostia, Isola Sacra e Maccarese. Ferragostia Antica propone quindi due visite giornaliere su questi itinerari, alle 17 in bicicletta e alle 18.30 a piedi: le viiste sono a numero chiuso e necessitano prenotazione all’indirizzo mail ferragostia.visite@gmail.com

Dal 13 agosto in poi via libera agli spettacoli, che si terranno nel cuore del Borgo di Ostia Antica: ad aprire la giornata, alle ore 21.00, “Mr Bang”, clown internazionale che tra gag divertenti e sorprendenti, fraintendimenti e tradimenti, guarda all’ingenuità del clown e alla debolezza dell’uomo, per ridere di entrambi. Alle 22.00 il pubblico sarà poi travolto da irresistibili “Giocolerie da bagno”con i monologhi, legiocolerie e le canzoni comiche di Anita. Autoironica, pungente, intrigante, Anita affronta i temi di tutti i giorni, sbeffeggiando chi la vita la prende troppo sul serio.

Il 14 agosto sarà interamente dedicato alla musica: alle 21.00, le HoStress – dirompenti, armoniose e piene di sorprese – cattureranno il pubblico con i brani più famosi del rock e del pop, per coinvolgerlo in un viaggio nel tempo a suon di cult. A seguire, alle 22.30, sarà poi la volta di “Bluesman latino”, la vocal band mediterranea del blues italiano più internazionale, il soul latino che incontra la melodia in un ritmo che arriva al cuore e fa viaggiare l’anima.

Il 15 agosto sarà l’occasione per esplorare territori lontani e immaginari diversi e suggestivi: alle 21.00 Laura Kibel proporrà il suo cavallo di battaglia, “Va’ dove ti porta il piede”: sorprendente per grandi e piccoli, in piazza come in teatro, uno spettacolo che ha fatto il giro del mondo. Alle 22.30 si chiude con la danza: in “Outdoor dance floor”, i performer Daria Greco e Salvo Lombardo tessono i punti di un’azione coreografica basata su una serie di sequenze di movimento imitabili e sostenute dalla relazione con la pulsazione musicale, sonora e visiva di un live set multimediale, per poi coinvolgere il pubblico in una danza collettiva che è un atto di pura condivisione, socialità e aggregazione di corpi.

Per gli spettacoli, gratuiti, non è necessaria prenotazione: l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.