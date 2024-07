Oramai giunto alla sua ottava edizione, Ferragostia Antica è la rassegna che anima le calde sere del Borgo di Ostia Antica: ecco il programma

Il Borgo di Ostia Antica è indubbiamente uno dei tesori archeologici e storici più preziosi del Lazio e, come ogni anno, è al centro di una offerta culturale di grandissimo livello con Ferragostia Antica: la rassegna multidisciplinare organizzata dall’associazione Affabulazione in collaborazione con Visit Ostia Antica quest’anno animerà le serate dei romani tra l’8 e il 16 agosto.

14 eventi, tutti come sempre gratuiti, tra spettacoli, musica, danza, circo e visite guidate performative con aperture straordinarie eccezionali: un’occasione da non perdere per esplorare pezzi di storia altrimenti sconosciuti ai più.

Ferragostia Antica: il programma completo del 2024

Infatti si parte l‘8 e il 9 agosto, alle ore 17 e alle 18.30, con l’apertura straordinaria di Tor Boacciana. L’evento “La torre sul fiume” permetterà non solo di ammirare questo straordinario manufatto la cui parte superiore venne avvistata da Riccardo Cuor di Leone durante la Terza Crociata nel 1190, ma anche di assistere ad una performance di due attori che ci farà rivivere la storia del sito, regalandoci un’esperienza unica.

Le visite guidate performative, che attraverseranno in maniera non convenzionale luoghi spesso vietati al pubblico, proseguono il 10 e 11 agosto con l’evento “Le mura raccontano!”. Partendo dal moderno Parco dei Ravennati, una guida turistica e due attori porteranno gli spettatori alla scoperta di antiche tracce di strade, tombe e acquedotti, andando dal mausoleo fino ai resti dell’acquedotto che riforniva l’antica città di Ostia. Una voce dal passato aiuterà i presenti a vedere ciò che gli occhi moderni spesso trascurano, e proprio come in una fiaba, le mura del castello sveleranno i loro più reconditi misteri.

Arte, magia, circo, musica e risate: cosa propone Ferragostia

Per un Ferragosto di magia, arte di strada, suoni e colori, Ferragostia Antica 2024 – promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali, e realizzato in collaborazione con SIAE – continua il 14 agosto con lo spettacolo di arte di strada e nuovo circo a cura dei Los Filonautas, che esibendosi su un palco del tutto eccezionale come un sottile cavo d’acciaio sospesi ad un metro e ottanta da terra, creano uno spazio teatrale unico che mescola tecniche espressive, circensi, acrobatiche, musicali e teatrali.

Los Filonautusa_ Foto via Affabulazione

Sempre il 14 agosto si continua alle 22.00 con Trash and Cleaners, uno spettacolo di Piero Ricciardi ed Enrico Moroni che fonde teatro e musica. Tom e Toni, colleghi di lunga data alla ditta di pulizie Dubidù Service sono i protagonisti di questo spettacolo che combina teatro fisico, pantomima, clownerie e musica dal vivo, incanteranno il pubblico in un crescendo di ritmo travolgente e sana follia.

Il 15 agosto, alle 21:00, è la volta di “Soul of Nature” a cura di Artemakìa, una favola acrobatica, un mix di meraviglia e acrobazie, poesia e virtuosismi scritta e diretta da Milo Scotto. La serata di Ferragosto continua alle 22:00 con le danze africane del gruppo Konkoba, un eccezionale ensemble di percussioni, melodie, danze e ritmi dell’Africa Occidentale.

Artemakia via Affabulazione

Ferragostia Antica 2024 termina il 16 agosto con una giornata interamente dedicata alla danza. Alle 21.00 la compagnia Così Arte presenterà “Così Danzi“: una serie di esibizioni di danza contemporanea; alle 22.00 seguirà “Outdoor Dance Floor“ di Salvo Lombardo, una performance concepita per portare i balli in spazi non convenzionali, un atto di condivisione pura, socialità e aggregazione dei corpi.

Le visite guidate performative attraverseranno in maniera non convenzionale luoghi che verranno aperti al pubblico in modo del tutto eccezionale: un’occasione da non perdere per esplorare pezzi di storia altrimenti sconosciuti ai più. Essendo a numero chiuso, è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail ferragostia.visite@gmail.com.

Per gli spettacoli non è necessaria prenotazione: l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.