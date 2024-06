Teatro, improvvisazione, stand up comedy, teatro ragazzi, musica, magia e laboratori nel ricco programma di Teatri d’Arrembaggio

Dal 5 luglio al 4 agosto 2024, il Teatro del Lido di Ostia ospiterà l’ottava edizione di Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, un festival multidisciplinare che offre un’ampia gamma di eventi culturali gratuiti. Questo evento, atteso e amato dalla comunità, rappresenta un vero e proprio incubatore di condivisione sociale e abbraccia diverse generazioni e culture.

Programma del Festival Teatri d’Arrembaggio

Teatri d’Arrembaggio presenta una importante programmazione che animerà l’estate romana e che include teatro, improvvisazione, magia, musica, stand-up comedy, teatro ragazzi e laboratori per tutte le età. In totale, saranno 20 gli eventi, tutti gratuiti, suddivisi in tre categorie principali:

Piraterie (teatro, improvvisazione, scena off e stand-up comedy)

InCanti (Teatro Ragazzi)

Castelli di Sabbia (Laboratori per bambini e ragazzi)

Piraterie: Chiara Becchimanzi, i comici di LOL Talent e Daniele Gattano

5 luglio, 21:00 : “Grazie a The Fork posso invitarti a cena” – uno spettacolo teatrale improvvisato con Tiziano Storti, Chiara Becchimanzi e Alessio Granato.

: “Grazie a The Fork posso invitarti a cena” – uno spettacolo teatrale improvvisato con Tiziano Storti, Chiara Becchimanzi e Alessio Granato. 6 luglio, 21:00 : Pippo Ricciardi, finalista di LOL Talent, presenta il suo one man show “Pippo Forever”.

: Pippo Ricciardi, finalista di LOL Talent, presenta il suo one man show “Pippo Forever”. 12 luglio, 21:00 : Susanna Cantelmo della Compagnia Verba Volant in “Le Sorelle Landru”, uno spettacolo di improvvisazione teatrale e musicale.

: Susanna Cantelmo della Compagnia Verba Volant in “Le Sorelle Landru”, uno spettacolo di improvvisazione teatrale e musicale. 13 luglio, 21:00 : Daniele Gattano con il monologo di stand-up comedy “Ananassy baby”.

: Daniele Gattano con il monologo di stand-up comedy “Ananassy baby”. 19 luglio, 21:00 : Raffaello Corti, semifinalista di LOL Talent, in “Uno spettacolo che mi vedrei”.

: Raffaello Corti, semifinalista di LOL Talent, in “Uno spettacolo che mi vedrei”. 20 luglio, 21:00 : Sandro Cappai con “Sandro Cappai Live”.

: Sandro Cappai con “Sandro Cappai Live”. 26 luglio, 21:00 : Federica Seddaiu in “Canto 33”.

: Federica Seddaiu in “Canto 33”. 27 luglio, 21:00 : Giulia Nervi con “Hashimoto ha fatto anche cose buone”.

: Giulia Nervi con “Hashimoto ha fatto anche cose buone”. 2 agosto, 21:00 : Daniele Parisi con “Abbasso Daniele Parisi 2024”.

: Daniele Parisi con “Abbasso Daniele Parisi 2024”. 3 agosto, 21:00: Chiara Becchimanzi con “Terapia intensiva – Beata Ignoranza”.

InCanti coinvolgerà i più piccoli

7 luglio, 19:00 : Teatro Verde con “1,2,3 – cantate con me!”.

: Teatro Verde con “1,2,3 – cantate con me!”. 14 luglio, 19:00 : Eccentrici Dadarò con “Un anatroccolo in cucina”.

: Eccentrici Dadarò con “Un anatroccolo in cucina”. 21 luglio, 19:00 : Accademia Perduta e Romagna Teatri con “La gallinella rossa”.

: Accademia Perduta e Romagna Teatri con “La gallinella rossa”. 28 luglio, 19:00 : Florian Metateatro e Divisoperzero con “Le mani di Efesto”.

: Florian Metateatro e Divisoperzero con “Le mani di Efesto”. 4 agosto, 19:00: Compagnia Giglio/Prosperi con “Il Racconto della Principessa Guerriera”.

Castelli di Sabbia: tutti i laboratori di Teatri d’Arrembaggio sono gratuiti

7 luglio, 17:00 : Laboratorio di teatro e narrazione “Teatramare – Il ritorno di Ciambello” (3-10 anni).

: Laboratorio di teatro e narrazione “Teatramare – Il ritorno di Ciambello” (3-10 anni). 14 luglio, 17:00 : Laboratorio di flamenco per bambini a cura di Giorgia Celli (6-10 anni).

: Laboratorio di flamenco per bambini a cura di Giorgia Celli (6-10 anni). 21 luglio, 17:00 : Laboratorio di moda e cucito a cura di Barbara Basciani (8-14 anni).

: Laboratorio di moda e cucito a cura di Barbara Basciani (8-14 anni). 28 luglio, 17:00 : Laboratorio di costruzione e animazione di maschere “Facce mitiche” (6-10 anni).

: Laboratorio di costruzione e animazione di maschere “Facce mitiche” (6-10 anni). 4 agosto, 17:00: Laboratorio di costruzione di burattini da dita con materiali da riciclo a cura di Corinna Bologna (5-10 anni).

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito, tuttavia per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione inviando una mail a valdradateatro@gmail.com.