Dal 20 al 31 dicembre le periferie di Roma ospitano eXtraFESTIVAL: a Ostia, Dragona, Dragoncello e Acilia una serie di eventi per i più giovani

Dal 20 al 31 dicembre 2023, le periferie della periferia di Roma si trasformano in un palcoscenico vibrante con l’inaugurazione di eXtraFESTIVAL. Oltre 10 giorni di eventi dedicati all’infanzia e all’adolescenza, arricchiti da spettacoli coinvolgenti, laboratori creativi e manifestazioni incentrate sulla musica, il teatro e la danza.

LEGGI ANCHE – Il Natale di Gerry Scotti: dai meme sui social a ‘Gerry Christmas’

eXtraFESTIVAL non è solo un evento artistico: è un’opportunità formativa, educativa e performativa rivolta a giovani dai 0 ai 18 anni. Con 39 attività in programma, di cui 6 spettacoli e 33 laboratori creativi, il festival si sviluppa in diverse aree del X Municipio, coinvolgendo gli spazi teatrali e formativi del territorio.

eXtraFestival, un assaggio del programma

A Ostia, sono diversi appuntamenti da segnalare. Dai laboratori di didattica musicale al Teatro Fara Nume all’intenso “Acting Together” in inglese al Teatro Pegaso, e agli spettacoli emozionanti come “Dalla parola scritta alla parola detta – il viaggio del teatro” e “La mia storia – tra improvvisazione e testo” presso la Sala Paolo Poli.

Il Teatro Dafne ad Ostia ospita laboratori di musica e disegno musicale, mentre il Teatroinstalla presenta lo spettacolo “Fatti acqua e cambia”. Al Centro Culturale Affabulazione, “RI-GENERAZIONI” esplora gli stereotipi di genere per le scuole superiori.

Il Teatro del Lido, con produzioni come “La storia di Aligaspù” e “Marco non c’è perché Laura se n’è andata”, offre intrattenimento coinvolgente anche per gli istituti scolastici. Laboratori come “Generazione Z” all’Infernetto esplorano le relazioni giovanili, mentre a Dragona e Dragoncello, una serie di laboratori e spettacoli si estende tra recitazione e coreografia.

Ad Acilia, Emozioniteatro presenta laboratori come “Carte in tavolo e…sul palco” e “Piacere…teatro”, mentre il Teatro Domma ad Acilia organizza il Christmas Camp, offrendo una varietà di laboratori artistici per diverse fasce d’età.

eXtraFESTIVAL si basa sulla collaborazione con la compagnia teatrale “Valdrada” e gode del contributo prezioso del Municipio X di Roma, promuovendo un periodo di festa e apprendimento per i giovani di tutte le età.

Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria al sito https://www.extrafestival.it/