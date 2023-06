Un programma di tutto rispetto: Max Paiella il 6 luglio, Giancarlo Giannini il 15 luglio, gli Oblivion il 22 luglio, Paola Minaccioni il 29 luglio, Giovanni Scifoni il 6 agosto.

Nel fresco del parco seicentesco di Villa Chigi, che Stendhal definì “il più bello del mondo”, e a due passi dal Palazzo omonimo che porta la firma di Gian Lorenzo Bernini, partirà a breve la nuova stagione di Fantastiche Visioni, l’appuntamento diventato ormai un classico dell’estate di Ariccia.

Dal 6 luglio al 6 agosto 2023 si alteneranno sul palco di Villa Chigi grandi nomi del teatro, della radio, del cinema, della tv: cinque serate speciali che varranno molto di più del prezzo del biglietto.

Fantastiche Visioni, il programma

Si parte il 6 luglio con Max Paiella e il suo Boom: un viaggio musicale in compagnia dei Cangialosi Quartet dove troveremo le nostre origini sociali, artistiche e persino politiche. In scena con degli oggetti fluttuanti per aria che simboleggiano le grandi canzoni sospese nei nostri pensieri e nel nostro cuore, Max, con dovizia di particolari, descriverà con la consueta ironia il nostro cammino musicale e sociale.

Il secondo appuntamento, sabato 15 luglio, vede in scena Giancarlo Giannini in Musica e Poesia. Vari autori e un unico tema: l’amore, la donna, la passione…La vita! Una serata di grandi emozioni con le magistrali intepretazioni di Giancarlo Giannini e il grande sassofonista partenopeo Marco Zurzolo.

Si prosegue sabato 22 luglio con gli Oblivion e il loro Summer Show. Li hanno definiti “atomizzatori di repertori musicali, pusher di pillole caricaturali” ma anche “meravigliosamente superflui, come le Piramidi”. Gli Oblivion giocano con la musica e il teatro. Sono uno Spotify vivente che mastica le note e le digerisce in diretta in modi mai sentiti prima. Un OGM che spazia tra genio e follia, giocoleria e cabaret, intrattenimento leggero e profonda demenzialità: questo è Oblivion Summer Show.

Sabato 29 luglio è poi la volta dell’ironia tutta al femminile di Paola Minaccioni in Dal Vivo Sono Molto Meglio. Tutti i personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla Radio, arrivano sul palco per offrire uno spaccato dei nostri tempi, una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento. Da Giorgia Meloni a Loredana Bertè a Sabrina Ferilli: un flusso di coscienza leggero e irriverente con cui l’attrice ci conduce in un universo comico e paradossale. A chiudere la nuova stagione di Fantastiche Visioni è Giovanni Scifoni in scena il 6 agosto con Anche i Santi hanno i brufoli, accompagnato dagli strumenti di Davide Vaccari e Maurizio Picchiò. “Anche i santi hanno i brufoli prende in prestito le vite e le opere di quattro grandi personaggi: San Giovanni Bosco, Sant’Agostino, San Giovanni di Dio, Santa Francesca Romana. E insieme a loro ripercorre quei racconti dimenticati, quando nonna parlava e non aveva paura a mescolare realtà e leggenda. I santi facevano di tutto, eroi giganteschi in piccoli corpi, innamorati pazzi, che partono per un viaggio per scoprire qual è l’impresa che Dio ha affidato loro. È un viaggio inquieto, pieno di peripezie, fallimenti, ma a volte succede qualcosa di strano, sembra che Dio lo faccia apposta: si sceglie le persone peggiori per compiere le sue grandi opere, e forse lo fa apposta, per rendere evidente che sicuramente è merito Suo.

Fantastiche visioni, le parole del direttore artistico

Il direttore artistico della manifestazione, Giacomo Zito, la racconta così: “Da sette anni Fantastiche Visioni viene realizzata presso Parco Chigi, tanto da esserci ormai una gratificante identificazione tra la manifestazione e il meraviglioso contesto architettonico naturale che la accoglie: un connubio che cerchiamo ogni anno di valorizzare e incrementare grazie alla qualità dell’offerta di un programma che vada a nutrire l’immagine della Città di Ariccia come luogo di cultura, di divertimento, di aggregazione intorno ad appuntamenti di livello artistico riconosciuto a livello nazionale e internazionale, nei quali la sapiente alchimia tra la musica e le capacità interpretative degli artisti è diventata sempre più il brand della rassegna, il filo rosso che unisce tutti gli spettacoli in cartellone. Emozioni, divertimento, e il piacere di vivere insieme delle serate estive uniche: questo il nostro traguardo, perché ad Ariccia ci siano sempre…Fantastiche Visioni”

Parco di Palazzo Chigi, Via dell’Uccelliera – Ariccia.

Ingresso: € 5 (biglietto unico)

Info e prenotazioni al 328 3338669 – e-mail: preno@arteideaeventieservizi.it

www.arteideaeventieservizi.it