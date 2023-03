Lunedì 27 marzo il cantautore, giornalista e conduttore radiofonico romano di origini piemontesi sarà all’Off/Off Theatre di Roma con il Recital Siamo il Nostro Tempo, titolo anche del suo ultimo album. Special guest Sergio Cammariere

Per questo evento speciale che celebra i 50 anni di carriera di uno dei decani della canzone d’autore italiana si è scelta una parola antica e modernissima nello stesso momento: Recital. Perché in realtà si tratta di uno spettacolo inedito, montato per una speciale occasione, nel quale si ascolterà integrale anche il suo undicesimo e recente album, Siamo il Nostro Tempo.

Le sue canzoni sono in fondo romanze senza tempo. Vengono dalla strada. Da incontri con sirene. Dal suono del silenzio e dalla paura. Sono ansie e sentimento. Grandi amori mai spenti. Voci da lontano. Immagini sfocate che sono ricordi presenti. Sono urli e bandiere per un popolo al balcone che si è giocato l’anima ed il cuore. Canzoni di un artista che molto ha dato alla musica. E che mai si arrende a dire basta. Perché sotto di lui scorre la strada e la strada lo accoglie incessante. Quello di Ernesto Bassignano è un concerto che continua da oltre cinquant’anni e oggi torna a noi con la delicatezza e la poesia di un tempo antico. Piccole pellicole da rivedere all’infinito. Scorre tutta la vita dell’artista. Una vita fatta di storie, avventure, politica, musica ed arte. Ricordi sul filo dell’onda e poesia della strada.

A proposito della serata è lo stesso Bassignano a fare alcune considerazioni:

Sarà una bella e importante serata intanto perché bello è il teatro. Teatro in cui Dacia Maraini e Lucia Poli hanno ricordato mia sorella tre anni orsono. Teatro dove mia cugina Martina ha letto le lettere da Gusen di mio prozio Aldo Carpi accompagnata dalla musica del suo celebre papà Fiorenzo Carpi. Sarà dunque bello per queste coincidenze emotive e sentimentali. Altresì bello perché sarò accompagnato da Francesco De Rubeis, Giovanna Famulari ed Edoardo Petretti: tre rinomati maestri amici e complici da anni. Sarà bello ancora perché, oltre a me stesso, omaggerò Umberto Bindi con il quale ho lavorato dieci anni; Duilio Delprete che mi insegnò i primi accordi di chitarra circa mezzo secolo fa e infine Luigi Tenco cui devo un po’ tutta la mia ispirazione e l’inesausta voglia di esprimere musica d’autore e poesia civile. Sarà bellissimo perché avrò come ospite il vecchio amico Sergio Cammariere, raffinatissimo e generoso collega che ringrazio anticipatamente per la sua benevolenza. Ad maiora amici miei tutti che spero verrete alla festa di un diversamente giovane cantautore giunto con gioia e coraggio al suo intensissimo undicesimo album…

ERNESTO BASSIGNANO

SIAMO IL NOSTRO TEMPO

RECITAL

ROMA, LUNEDI 27 MARZO 2023 – ORE 21

OFF/OFF THEATRE

Via Giulia 20 – Ingresso 20,00 €

Tel. 06 8923 9515 – biglietteria@off-offtheatre.com

e su VIVATICKET.IT

https://www.vivaticket.com/it/ticket/siamo-il-nostro-tempo/204029

Ernesto BASSIGNANO – voce

Francesco DE RUBEIS – percussioni

Giovanna FAMULARI – violoncello

Edoardo PETRETTI – fisarmonica e pianoforte

Special guest: Sergio CAMMARIERE – pianoforte e voce

Saranno presenti gli amici di AIL Roma con le uova di Pasqua solidali.

Discografia

1973 – Ma… (Ariston)

1975 – Moby Dick (RCA Italiana)

1983 – D’Essai (Hobby)

1985 – Bassingher (GV Music)

1989 – La luna e i falò (Hit)

2007 – Trend & Trend (CNI)

2009 – Aldilà del mare (Rai Trade)

2014 – Vita che torni (Joe&Joe)

2016 – Il grande Bax (Egea Music)

2019 – Il mestiere di vivere (Helikonia)

2020 – Bindi, Bassignano and friends (Azzurra Music)

2021 – Soldati, Arlecchini e Pierrot (Ondamusic)

2022 – Siamo il nostro tempo (L’Orto/Interbeat – distribuzione Egea)

