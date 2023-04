L’Environmental Defense Fund Europe (EDFE, www.edfeurope.org) è un’affiliata di Environmental Defense Fund (edf.org), una delle principali organizzazioni internazionali senza scopo di lucro, che crea soluzioni trasformative ai problemi ambientali più gravi.

Environmental Defense Fund Europe (EDFE, www.edfeurope.org) è un’affiliata di Environmental Defense Fund (edf.org), una delle principali organizzazioni internazionali senza scopo di lucro, che crea soluzioni trasformative ai problemi ambientali più gravi. Per farlo, EDF collega scienza, economia, legge e partnership innovative con il settore privato. Con oltre 3 milioni di membri e attivisti e uffici negli Stati Uniti, Cina, India, Messico, Indonesia e Unione Europea, gli scienziati, gli economisti, gli avvocati e gli esperti di politica di EDF lavorano in 28 Paesi e in tutta l’Unione Europea per trasformare le nostre soluzioni in azioni. La Giornata della Terra è l’evento più importante in Italia sui temi della lotta al cambiamento climatico, della transizione ecologica e della ricerca di soluzioni e scelte politiche coerenti. Earth Day Italia è una piattaforma ideata per promuovere lo sviluppo sostenibile, facilitando la creazione di sinergie funzionali tra tutte le organizzazioni pubbliche e private impegnate nel raggiungimento degli SDGs – Sustainable Development Goals 2030. Per EDFE essere presenti ad Earth Day Italia è essenziale per sensibilizzare il pubblico italiano ed europeo sulla transizione energetica e per mettere in evidenza le soluzioni necessaria per rallentare il riscaldamento nel breve periodo, come la riduzione delle emissioni di metano. Earth Day Italia rappresenta l’occasione ideale per presentare le proposte EDFE per la riduzione delle emissioni di metano sia a livello regolamentare, sia tecnologico.

La presenza di EDFE a Earth Day Italia

Proprio per questo la partecipazione di EDFE ad Earth Day Italia si articola in due appuntamenti, entrambi il 22 aprile. Un primo momento di confronto e dialogo ed un secondo momento prettamente divulgativo. Il talk: “Oltre lo sviluppo (in) sostenibile” | 22.04 ore 10.00 Villaggio della Terra | In diretta su ANSA.it Il 22 aprile, alle ore 10.00, al Villaggio della Terra, sulla Terrazza del Pincio, Flavia Sollazzo, Senior Director, EU Energy Transition, EDFE parteciperà al talk “Oltre lo sviluppo (in)sostenibile” moderato da Riccardo Luna, giornalista specializzato in temi legati all’ambiente e all’innovazione tecnologica, ove un panel di esperti del settore, cinquant’anni dopo la pubblicazione del report “I limiti dello sviluppo”, discuterà sulle soluzioni da mettere in campo, il prima possibile, per rallentare il cambiamento climatico. Focalizzandosi, in particolare, su cinque aree tematiche fondamentali: povertà, questione alimentare, disuguaglianza, emancipazione, transizione energetica. L’intervento di Flavia Sollazzo, Senior Director EU Energy Transition, Environmental Defense Fund Europe, verterà sull’importanza e l’urgenza di limitare le emissioni di metano, adoperando nuove regole e tecnologie.Dopo il keynote speech di Johan Rockström, Director Potsdam Institute for Climate Impact Research e nel TIME100 del 2023, al talk prenderanno parte i seguenti relatori: Gianfranco Bologna, membro del “Club di Roma”, presidente onorario comunità scientifica WWF; Simona Castaldi, Professoressa di Ecologia, Università della Campania Luigi Vanvitelli; Walter Ganapini, membro onorario del Comitato scientifico dell’Agenzia europea dell’ambiente, cofondatore di Legambiente ed ex presidente di Greenpeace Italia; Enrico Giovannini, Professore di Statistica Economica, Università di Roma Tor Vergata, ex Ministro del Lavoro, ex Ministro delle Infrastrutture, Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; Pierluigi Sassi, Presidente di Earth Day Italia; Flavia Sollazzo, Senior Director – EU Energy Transition , Environmental Defense Fund Europe. La tavola rotonda sarà animata da Marco Tarascio, alias: Moby Dick, street artist che, durante il talk realizzerà un’opera; da Max Paiella che interverrà con degli intermezzi ironici e si concluderà con il reading dell’attore Luigi Petrucci.

Futura Talk One People One Planet | 22.04 ore 19.00 Rai Play

Lo stesso giorno, a partire dalle 19.00 andrà in onda su Rai Play, nell’ambito della maratona digitale #OnePeopleOnePlanet, Futura Talk, l’intervento di EDFE che, attraverso le voci di Ilaria Restifo, Rappresentante italiana EDFE e di Bill Nye, divulgatore scientifico, conduttore televisivo e ingegnere statunitense, racconterà l’importanza delle nuove tecnologie nella riduzione delle emissioni di metano. In particolare, gli interventi saranno diretti a presentare MethaneSAT, l’innovativo satellite che sarà pronto per il lancio entro la fine del 2023 e che rivoluzionerà il monitoraggio delle perdite di metano. Fino ad oggi, i dati sulle perdite di metano sono stati incompleti, parziali e poco attendibili, ma tecnologie come MethaneSAT permetteranno di monitorare quanto metano fuoriesce, dove e a quale velocità. Ulteriore dimostrazione dell’interesse di EDFE per lo studio e la ricerca come strumenti cardine per combattere il riscaldamento globale.

