Eataly ha inaugurato il suo secondo store a Roma, situato nella stazione Termini, la più grande d’Italia: il nuovo store riflette l’impegno verso la Capitale, con fornitori locali e ingredienti del territorio.

Eataly, il celebre marchio italiano dedicato alla promozione e vendita di prodotti alimentari di alta qualità, ha aperto le porte del suo nuovo punto vendita presso la stazione ferroviaria di Roma Termini. Questo secondo store, che si estende su una superficie di 700 metri quadri, si inserisce nella cornice della stazione più grande d’Italia e una delle più imponenti in Europa.

Situato nella terrazza al primo piano, il nuovo punto vendita offre una vista panoramica su Piazza dei Cinquecento e sull’atrio storico della stazione. La sua posizione privilegiata consente di essere visibile sia dall’atrio d’ingresso che dalla moderna area di servizi, risultato di una recente riqualificazione curata da Grandi Stazioni Retail. Questa iniziativa ha restituito alla stazione il fascino di un tempo, evidenziato da luminose vetrate che delimitano sia la piazza che l’atrio.

Eataly a Roma Termini: tra record di apertura e impegno per l’identità romana

Il nuovo store alla Stazione Termini è stato realizzato in sole cinque settimane dalla consegna, un risultato straordinario che riflette l’efficienza e la collaborazione di un team dedicato, un piccolo record conquistato già al momento dell’inaugurazione.

Presente all’inaugurazione, l’amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail Alberto Baldan, ha sottolineato che la Stazione Termini è la più grande Stazione Commerciale d’Europa, con 45.000 metri quadrati di superficie commerciale e 200 attività per soddisfare i 180 milioni di visitatori annuali, di cui 500mila al giorno.

Andrea Cipolloni, Group CEO di Eataly, ha evidenziato che l’apertura di questo secondo store a Roma è un segnale tangibile dell’interesse continuo di Eataly per l’Italia e la città di Roma. Mentre il punto vendita di Ostiense rimane il più grande del mondo, la scelta di aprire un secondo store Eataly alla Stazione Termini sottolinea la volontà di offrire esperienze gastronomiche di alta qualità in diverse aree della città. Per enfatizzare l’impegno verso il territorio, sono stati selezionati fornitori romani, garantendo l’uso di ingredienti locali nelle preparazioni.

Esperienze Gourmet multilivello: Eataly Roma

Enrico Panero, responsabile ricerca e sviluppo di Eataly, ha delineato la struttura del nuovo punto vendita, suddiviso in tre spazi distinti. La lounge, aperta a tutti, offre un’ampia selezione di prodotti, dalla caffetteria e pasticceria tradizionale italiana alla pizza alla pala con i migliori salumi italiani. La seconda area è un ristorante con servizio al tavolo, caratterizzato da un design curato e un’insonorizzazione attenta. Il 50% del menu è composto da piatti romani, come supplì fatti a mano, i primi della tradizione come amatriciana, carbonara o cacio e pepe, per chiudere con il maritozzo artigianale di pasticceria. Infine, al piano terra, c’è un temporary store dedicato al periodo natalizio, con una selezione di panettoni e pandori firmati Eataly, oltre a confezioni regalo e specialità delle feste.

Monica Lucarelli, Assessora alle Attività produttive e alle Pari opportunità, ha elogiato il nuovo store di Eataly per incorporare tre elementi essenziali: la qualità dei prodotti, le competenze del team e del personale e l’attenzione al territorio. Questi valori, afferma Lucarelli, devono diventare parte integrante dell’identità della città di Roma.

Maria Terracciano, store manager di Eataly Stazione Termini, con la sua pluriennale esperienza nella gestione di locali, ha selezionato con cura 48 giovani talenti per il nuovo store. Questi ragazzi, ambiziosi e pieni di energia, rappresentano una scommessa su cui Eataly punta fortemente, investendo nella formazione e nella crescita professionale.

Photo Credits: @Funweek Roma