Il 22 aprile workshop e laboratori gratuiti per bambini in tema sostenibilità, parte del programma Evolve McArthurGlen

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, McArthurGlen rinnova l’impegno per la sostenibilità, valore chiave nella strategia del gruppo in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

La scelta dell’azienda per questa edizione è quella di rivolgere il messaggio ai protagonisti del futuro del nostro pianeta, organizzando in tutti i Centri del Gruppo in Italia – Barberino, Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle – attività formative rivolte a bambini e ragazzi.

In particolare, per l’intera giornata del 22 aprile a Castel Romano Designer Outlet saranno organizzati workshop dedicati ai ragazzi delle diverse fasce di età, con focus su riciclo creativo e raccolta differenziata.

Protagonista degli incontri sarà il personaggio Green Hero, l’eroe del riciclo.

Per i più piccoli sarà organizzato il laboratorio di giardinaggio “un semino per ogni bambino”, con una nuova piantina da portare a casa. E ancora, photo call per scattare le immagini più divertenti della giornata e green gift per tutti i ragazzi.

Con questa iniziativa il Gruppo McarthurGlen torna a parlare alle giovani generazioni, gettando un seme di conoscenza sui temi green che potrà accompagnarli fino all’età adulta.

L’attività di formazione si aggiunge all’importante esperienza del progetto internazionale di McArthurGlen Recycle your fashion, che regala una seconda vita ad abiti e accessori smessi dalla clientela dei 24 Centri di Europa e Canada, e la prestigiosa Capsule collection realizzata da NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) per McArthurGlen con il solo utilizzo di abiti riciclati.

I progetti ben si inseriscono nel nuovo programma Evolve, piattaforma di sostenibilità composta da diverse aree di intervento e da una strategia ambiziosa che si propone di guidare un cambiamento reale. Un approccio orientato a ridurre al minimo l’impatto delle attività del Gruppo McArthurGlen sul Pianeta, massimizzare la ricaduta positiva nelle comunità in cui opera e integrare la sostenibilità in ogni ambito dell’attività.

Tutte le informazioni su mcarthurglen.it/castelromano

Castel Romano Designer Outlet – via Pontina, uscita Castel Romano

orario di apertura: 10.00 – 20.00