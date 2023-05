Madre è un progetto che mette insieme musica, audiovisivo e tecnologia e per la prima volta crea una campagna di solidarietà crossmediale, fra arte, sostenibilità e impegno sociale

Il 16 maggio è la Giornata Mondiale del Vivere insieme in pace: instituita dall’ONU l’8 dicembre 2017, promuove l’inestimabile valore della pace fra i popoli. Ed è proprio in questa data simbolica che esce Madre, un brano suonato dalla Kiev String Orchestra e scritto dal compositore italiano Marco Korben del Bene (già Best soundtrack al New York Across the Globe Film Festival), ma prima di tutto un progetto audiovisivo che, in collaborazione con l’organizzazione umanitaria Intersos, la no profit Yourban2030 e Instant Crush Records, racconta un esodo, quello delle madri che fuggono da paesi in guerra e non solo.

Per la prima volta vengono messe insieme tecnologia, arte e musica per inseguire un ideale, quello contemplato come 16esimo obiettivo dell’Agenda 2030, ma anche per agire fattivamente sostenendo le attività dell’organizzazione umanitaria Intersos, che opera garantendo protezione e cure a donne vulnerabili in aree di emergenza e di guerra, tramite l’acquisto di NTF.

Dove c’è una madre che fugge c’è un mondo sbagliato: con questo slogan Madre vuole essere l’avvio di una rete virtuosa di di realtà attive sui territori e una raccolta fondi, alla quale si può contribuire facendo una donazione su https://www.onlymusix.com/drop/madre, da dove sono acquistabili gli NFT corredati da stampa e vinile.

Madre esce quindi per l’occasione in uno speciale formato crossmediale che vedrà la creazione di una campagna audiovisiva d’arte (il videoclip del brano con storyboard e animazione a cura di Sara Fascetti e Claudio Giusti), un vinile che propone la registrazione agli studi Forum di Roma con Kiev String Orchestra diretta da Dario Vero e accompagnata, al violoncello, dalla solista Francesca Lovotti ed una ghost track sul lato B e una serie di NFT: illustrazioni digitali prodotte durante la realizzazione del video animato.

Il brano è presente in Resilienza 2020, album di Marco Korben del Bene prodotto da Instant Crush Records, e per l’occasione è stato orchestrato dallo stesso Marco Korben del Bene e da Dario Vero. Missato allo StudioNero da David Matteucci, esce nell’arrangiamento orchestrale il 16 maggio 2023 (su tutte le piattaforme anche in versione Dolby Atmos) con l’etichetta Instant Crush Records, fondata dallo stesso artista e da Gianluca Torresi con lo scopo di accompagnare progetti rivolti al mondo della cultura e della sostenibilità.